Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переход звезды Айнтрахта в Челси под угрозой срыва
Но это дает надежду другой команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Переход нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике в "Челси" был широко освещен в СМИ, но теперь сделка оказалась под угрозой срыва. Как сообщает Sky Germany, лондонский клуб не готов платить 100 миллионов евро, которые франкфуртцы требуют за французского форварда.
"Синие" уже подписали Лиама Делапа из "Ипсвича" и остаются надежды на трансфер Джейми Байно-Гиттенса из "Боруссии" Дортмунд после предложения в 35 миллионов евро. Нежелание "Челси" платить 100 миллионов за Экитике может сыграть на руку "Ливерпулю".
Sky Germany добавляет, что если команда Арне Слота этим летом продаст Дарвина Нуньеса, Диогу Жоту, Федерико Кьезу или другого нападающего, то они могут активизироваться в попытке подписания Экитике.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Уго Экитике забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 45 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Звёздный полузащитник Сандерленда перешёл в Боруссию Д, - Источник
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании