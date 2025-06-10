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Переход звезды Айнтрахта в Челси под угрозой срыва 

Германия

Но это дает надежду другой команде

Переход звезды Айнтрахта в Челси под угрозой срыва 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Переход нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике в "Челси" был широко освещен в СМИ, но теперь сделка оказалась под угрозой срыва. Как сообщает Sky Germany, лондонский клуб не готов платить 100 миллионов евро, которые франкфуртцы требуют за французского форварда.

"Синие" уже подписали Лиама Делапа из "Ипсвича" и остаются надежды на трансфер Джейми Байно-Гиттенса из "Боруссии" Дортмунд после предложения в 35 миллионов евро. Нежелание "Челси" платить 100 миллионов за Экитике может сыграть на руку "Ливерпулю".

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Sky Germany добавляет, что если команда Арне Слота этим летом продаст Дарвина Нуньеса, Диогу Жоту, Федерико Кьезу или другого нападающего, то они могут активизироваться в попытке подписания Экитике.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Уго Экитике забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 45 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.

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Челси (Лондон) Ливерпуль Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Юго Экитике
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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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