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Победитель Лиги чемпионов и чемпион Евро-2024 находятся в списке трансферных целей Баварии на лето

Германия

Немецкий топ-клуб планирует усилить атаку своей команды

Победитель Лиги чемпионов и чемпион Евро-2024 находятся в списке трансферных целей Баварии на лето

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" определилась с главными трансферными целями на лето, добавив в свой список победителя Лиги чемпионов сезона 2024/25 в составе "Пари Сен-Жермен" и чемпиона Евро-2024 со сборной Испании.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Sport, сейчас приоритетом для "красных" являются Брэдли Барколя и Никол Уильямс. Представители "Баварии" провели успешные начальные переговоры с окружением обоих футболистов, поэтому шансы на то, что они подпишут нового вингера, растут с каждым днем.

Отмечается, что 22-летний Уильямс снизил свои требования по зарплате в "Баварии", и переговоры между ними продолжаются.

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В сезоне 2024/25 Нико Уильямс забил 11 голов и отдал 7 ассистов в 45 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. А Брэдли Барколя отметился 21 голом и 19 ассистами за "ПСЖ" в 58 матчах на клубном уровне.

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Бавария (Мюнхен) Атлетик (Бильбао) Пари Сен-Жермен Нико Уильямс Брэдли Барколя
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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