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Победитель Лиги чемпионов и чемпион Евро-2024 находятся в списке трансферных целей Баварии на лето
Немецкий топ-клуб планирует усилить атаку своей команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" определилась с главными трансферными целями на лето, добавив в свой список победителя Лиги чемпионов сезона 2024/25 в составе "Пари Сен-Жермен" и чемпиона Евро-2024 со сборной Испании.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг из издания Sky Sport, сейчас приоритетом для "красных" являются Брэдли Барколя и Никол Уильямс. Представители "Баварии" провели успешные начальные переговоры с окружением обоих футболистов, поэтому шансы на то, что они подпишут нового вингера, растут с каждым днем.
Отмечается, что 22-летний Уильямс снизил свои требования по зарплате в "Баварии", и переговоры между ними продолжаются.
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В сезоне 2024/25 Нико Уильямс забил 11 голов и отдал 7 ассистов в 45 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. А Брэдли Барколя отметился 21 голом и 19 ассистами за "ПСЖ" в 58 матчах на клубном уровне.
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