Официально. Боруссия Д подписала младшего брата звёздного полузащитника Реала

"Боруссия Д" подписала младшего брата звёздного полузащитника "Реала".

"Шмели" объявили о присоединении в команду Джоба Беллингема.

Контракт с 19-летним полузащитником подписан до 2030 года. Футболист прокомментировал свой переход.

"Я очень рад, что стал игроком "Боруссии Дортмунд" и буду бороться за титулы вместе с этим великим клубом. Я хочу внести свой вклад в празднование успеха с этими замечательными фанатами, и для этого я буду работать над собой и с командой каждый день. Я очень рад, что уже буду носить черно-желтую форму на клубном чемпионате мира ФИФА", - сказал Беллингем.