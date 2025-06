Официально. Боруссия Д подписала младшего брата звёздного полузащитника Реала

"Боруссия Д" подписала младшего брата звёздного полузащитника "Реала".

"Шмели" объявили о присоединении в команду Джоба Беллингема.

Контракт с 19-летним полузащитником подписан до 2030 года. Футболист прокомментировал свой переход.

Клуб представил игрока.

The name is Jobe. pic.twitter.com/tJEdQZZMCr