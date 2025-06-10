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Официально. Боруссия Д подписала младшего брата звёздного полузащитника Реала
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Фото - BVB
"Боруссия Д" подписала младшего брата звёздного полузащитника "Реала".
"Шмели" объявили о присоединении в команду Джоба Беллингема.
Контракт с 19-летним полузащитником подписан до 2030 года. Футболист прокомментировал свой переход.
"Я очень рад, что стал игроком "Боруссии Дортмунд" и буду бороться за титулы вместе с этим великим клубом. Я хочу внести свой вклад в празднование успеха с этими замечательными фанатами, и для этого я буду работать над собой и с командой каждый день. Я очень рад, что уже буду носить черно-желтую форму на клубном чемпионате мира ФИФА", - сказал Беллингем.
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Клуб представил игрока.
The name is Jobe. pic.twitter.com/tJEdQZZMCr— Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025
Трансфер футболиста обошёлся в 30,5 млн евро.
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