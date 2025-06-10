В свой первый сезон. Защитник Айнтрахта продлил контракт с клубом

Защитник "Айнтрахта" продлил контракт с клубом в свой первый сезон.

Робин Кох подписал новое соглашение с "орлами". Срок действия контракта продлился на три года – до 2030.

Футболист прокомментировал продление соглашения с клубом.

"Я часто прислушиваюсь к своему внутреннему голосу, и в данном случае он довольно рано подсказал мне, что было бы правильно продлить мой контракт. За короткое время я понял, что здесь всё особенное: команда, сплочённость, наш стадион и наши болельщики. Поэтому я очень горжусь и счастлив, что буду частью этого ещё дольше.

Участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне — это особенное событие для клуба, для города и для меня. Я хочу, чтобы в ближайшие годы мы подтвердили свои результаты и сыграли важную роль во всех соревнованиях. Я хочу помогать и вести за собой в этом отношении. "Айнтрахт" был для меня идеальным местом два года назад и остаётся таковым сейчас. Я ещё многого хочу здесь добиться".- сказал Кох.