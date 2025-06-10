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Нападающий Баварии - о главном тренере команды: Он делает нас лучше

Германия

Харри Кейн поделился своими мыслями

Нападающий Баварии - о главном тренере команды: Он делает нас лучше

Фото - Bundesliga

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн высказался о работе главного тренера команды Венсана Компани.

"Он действительно делает нас лучше. Он не увлекается, когда все идет хорошо, и не отчаивается, когда все идет плохо.

Если посмотреть на наши выступления в этом сезоне, я бы сказал, что 90% из них были очень хорошими. Мы играем с высокой интенсивностью. Я чувствую, что в этом сезоне мы создали команду, которая действительно знает, как воплотить в жизнь то, чего хочет тренер.

Каждый выкладывается на 110% на каждой тренировке и в каждой игре. Это много говорит о тренере", - сказал футболист.

Напомним, что "Бавария" 15 июня сыграет против "Окленд Сити" в рамках группового этапа первого тура КЧС.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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