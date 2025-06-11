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Им интересовался Арсенал. Звездный нападающий Баварии определился со своим будущим в клубе
Вингер отказался от продления контракта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий мюнхенской "Баварии" определился со своим будущим в клубе.
Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, после того, как Лерой Сане отказался продлевать контракт с "красными", он решил присоединиться к "Галатасараю" в качестве свободного агента.
Сообщается, что 29-летний немец согласился подписать трехлетний контракт с "желто-красными", по условиям которого он будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Ранее им серьезно интересовался "Арсенал", "Аль-Хиляль" и "Фенербахче", но Сане решил выбрать "Галатасарай".
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В сезоне 2024/25 Сане забил 13 голов и отдал 6 ассистов в 45 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Всего на его счету 61 гол и 55 ассистов в 220 матчах за этот клуб в период с 2020 года по 2025 год.
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