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Стало известно, сколько Лейпцигу может стоить назначение нового главного тренера
Надо договориться с бывшим клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лейпциг" ведет переговоры о назначении Оле Вернера, который досрочно покинул "Вердер", объявив, что не будет продлевать контракт после 2026 года, главным тренером команды.
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Но поскольку контракт Вернера с "Вердером" действует до 2026 года, "Лейпциг" должен заплатить отступные, которые, по данным BILD, составляют около 9 миллионов евро. В то же время клуб не хочет платить такую сумму за тренера, у которого остался только год действия контракта, поэтому они планируют вести переговоры с "Вердером" по уменьшению стоимости.
Напомним, что "Лейпциг" завершил сезон 2024/25 на 7-м месте в турнирной таблице Бундеслиги с 51 зачетным баллом. Столько же набрал и "Вердер", занявший 8-е место.
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