Боруссия Дортмунд снова заинтересована в подписании своей бывшей звезды

Как сообщает издание The Athletic, "Боруссия" Дортмунд выразила заинтересованность в подписании вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. "Боруссия" донесла свою заинтересованность до представителей игрока. Клуб находится в процессе перестройки атаки и рассматривает Санчо как вариант на позицию "десятки" позади Серу Гирасси.

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Санчо является одним из нескольких кандидатов на эту роль, еще один – Рицу Доан из "Фрайбурга". И хотя финансовые условия любой сделки с участием Санчо выглядят сложными, учитывая его нынешнюю зарплату, в "Боруссии" сохраняют оптимизм, что возможность вернуться на "Вестфаленштадион", где состоялись лучшие моменты его карьеры, будет привлекательной для Санчо.

Англичанин уже дважды выступал за "Боруссию". Во время первого периода в клубе с 2017 по 2021 год он стал одним из лучших молодых вингеров мира, но после перехода в "Манчестер Юнайтед" в 2021-м у него начались трудности. Зимой 2024 года Санчо вернулся в "Боруссию" в аренду и сыграл ключевую роль в выходе клуба в финал Лиги чемпионов, где они уступили "Реалу".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Джейдон Санчо играл за "Челси" на правах аренды. Он забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 41 матче во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным популярного портала Transfermarkt, оценивается в 28 миллионов евро.