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Альянц Арена празднует свое 20-летие специальной подсветкой
20
FC Bayern München
Знаменитый стадион "Альянц Арена" в Мюнхене празднует свой 20-летний юбилей.
По этому случаю, сегодня, 11 июня, в вечерние часы арена будет подсвечена специальным освещением в виде цифр "20".
To mark the Allianz Arena's 20th anniversary, the stadium will be illuminated with special "20" lighting in the evening hours of 11 June pic.twitter.com/xcUtCXNN3a— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 11, 2025
"Альянц Арена" является домашним стадионом мюнхенской "Баварии". В течение двух десятилетий стадион принимал множество важных футбольных матчей, включая финал Лиги чемпионов.
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