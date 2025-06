Альянц Арена празднует свое 20-летие специальной подсветкой

Знаменитый стадион "Альянц Арена" в Мюнхене празднует свой 20-летний юбилей.

По этому случаю, сегодня, 11 июня, в вечерние часы арена будет подсвечена специальным освещением в виде цифр "20".

To mark the Allianz Arena's 20th anniversary, the stadium will be illuminated with special "20" lighting in the evening hours of 11 June pic.twitter.com/xcUtCXNN3a