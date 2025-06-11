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Альянц Арена празднует свое 20-летие специальной подсветкой

Германия

20

Альянц Арена празднует свое 20-летие специальной подсветкой

FC Bayern München

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Знаменитый стадион "Альянц Арена" в Мюнхене празднует свой 20-летний юбилей.

По этому случаю, сегодня, 11 июня, в вечерние часы арена будет подсвечена специальным освещением в виде цифр "20".

"Альянц Арена" является домашним стадионом мюнхенской "Баварии". В течение двух десятилетий стадион принимал множество важных футбольных матчей, включая финал Лиги чемпионов.

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Альянц-Арена (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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