Официально. Талантливый защитник перешел из ПСЖ в Байер как свободный агент

Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Аксель Тапе с 1 июля 2025 года станет игроком леверкузенского "Байера". Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Тапе присоединится к "Байеру" на правах свободного агента, поскольку срок действия его контракта с "ПСЖ" истекает в конце июня.

The 17-year-old defender joins from Champions League winners @PSG_inside for the 2025/26 season.



