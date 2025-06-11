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Официально. Талантливый защитник перешел из ПСЖ в Байер как свободный агент

Германия

Аксель Тапе теперь будет играть за Байер

Официально. Талантливый защитник перешел из ПСЖ в Байер как свободный агент

Тransfermarkt

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Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Аксель Тапе с 1 июля 2025 года станет игроком леверкузенского "Байера". Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Тапе присоединится к "Байеру" на правах свободного агента, поскольку срок действия его контракта с "ПСЖ" истекает в конце июня.

Воспитанник академии "ПСЖ", Аксель Тапе в прошлом сезоне в основном выступал за молодежную команду парижан. Однако, футболист также получил шанс проявить себя в составе первой команды, сыграв в трех официальных матчах: двух в Лиге 1 и одном в Кубке Франции.

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Источник:
Вayer
Опубликовал: Екатерина Власова
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