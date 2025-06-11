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Звёздный футболист сборной Испании готов перейти в немецкий гранд, – Плеттенберг
Продолжается работа над сделкой
Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный футболист сборной Испании готов перейти в немецкий гранд.
Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг заявил, что Нико Уильямс дал понять "Баварии", что он готов переехать в Мюнхен. Продолжаются переговоры с его окружением.
"Эбер/Фройнд продолжают переговоры с его окружением. Также состоялась встреча.
Отступные за игрока установлены на уровне 60–65 млн евро. Его требования по зарплате составляют около 20 млн евро", - сообщил журналист.
Сообщается, что "Бавария" активно работает над сделкой, но соглашения пока нет.
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Нико Уильямс в сезоне 2024/25 сыграл в 45-ти матчах "Атлетика". На его счету 11 голов и 7 голевых передач.
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