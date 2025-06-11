Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нойер - о КЧС для Баварии: На таких соревнованиях всегда очень важно выиграть первый матч
Игрок поделился своими мыслями
Фото - Twitter / Florian Plettenberg - picture alliance
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер поделился своими впечатлениями после первой тренировки команды в Орландо, где она готовится к КЧС.
"Мы едем на турнир, чтобы играть в хороший футбол. И, соответственно, мы, конечно, хотим побороться за титул. На таких соревнованиях всегда очень важно выиграть первый матч. Мы хотим хорошо начать".
Напомним, что "Бавария" 15 июня сыграет против "Окленд Сити" в рамках группового этапа первого тура КЧС.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Трамп о разговоре с Путиным: Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет
- Рух объявил о назначении главного тренера
- Заборного в ПСЖ не будет? Триумфатор ЛЧ переключил внимание на центрального защитника Баварии
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000