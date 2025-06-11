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Нойер - о КЧС для Баварии: На таких соревнованиях всегда очень важно выиграть первый матч

Германия

Игрок поделился своими мыслями

Нойер - о КЧС для Баварии: На таких соревнованиях всегда очень важно выиграть первый матч

Фото - Twitter / Florian Plettenberg - picture alliance

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Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер поделился своими впечатлениями после первой тренировки команды в Орландо, где она готовится к КЧС.

"Мы едем на турнир, чтобы играть в хороший футбол. И, соответственно, мы, конечно, хотим побороться за титул. На таких соревнованиях всегда очень важно выиграть первый матч. Мы хотим хорошо начать".

Напомним, что "Бавария" 15 июня сыграет против "Окленд Сити" в рамках группового этапа первого тура КЧС.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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