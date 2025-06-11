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Мюллер: Мы хотим выиграть Клубный чемпионат мира
Футболист ответил на вопросы журналистов
Фото - fcbayern.com
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер пообщался с журналистами о своих ожиданиях перед стартом Клубного чемпионата мира.
"В принципе, мы идем на турнир, чтобы выигрывать матчи – и, конечно, это начинается с первой же игры", – сказал Томас Мюллер. – "Настроение хорошее, тренер не оставил никаких вопросов, а поставил восклицательный знак. Мы хотим выиграть этот трофей".
Тот факт, что это будет для Мюллера последний турнир в футболке "Баварии", не вызывает у него особой меланхолии: "Я просто рад, что я здесь. Конечно, для меня нет ничего лучше, чем стоять на футбольном поле".
Напомним, что "Бавария" 15 июня сыграет против "Окленд Сити" в рамках группового этапа первого тура КЧС.
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