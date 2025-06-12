Спортивный директор Боруссии Дортмунд высказался о возможности подписания бывшей звезды команды

The Athletic писал, что "Боруссия" Дортмунд сообщила окружению Санчо о заинтересованности в услугах игрока, который возвращается в "Манчестер Юнайтед" после того, как "Челси" решил не активировать опцию выкупа англичанина. Но спортивный директор немецкого клуба Себастиан Кель отверг сообщения о планах по подписанию вингера.

"Конечно, контакт с Джейдоном всегда сохраняется в той или иной форме, ведь у нас долгая совместная история. Но у нас сейчас другие приоритеты, и именно поэтому тема Санчо, вероятно, больше раздута в медиа, чем обсуждается внутри клуба", - сказал Кель.

Напомним, что Санчо уже дважды выступал за "Боруссию". В период с 2017 по 2021 год он стал одним из лучших молодых вингеров мира, но после перехода в "Ман Юнайтед" в 2021-м у него начались трудности. Зимой 2024 года Санчо вернулся в "Боруссию" на правах аренды.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Джейдон Санчо играл за "Челси" на правах аренды. Он забил 5 голов и отдал 10 ассистов в 41 матче во всех турнирах.