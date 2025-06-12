Перспективный тренер возглавил середняка Бундеслиги

"Вольфсбург" объявил о назначении Пауля Симониса на должность нового наставника.

40-летний специалист подписал с немецким клубом двухлетний контракт, сменив на тренерском мостике Ральфа Хазенхюттля.

"Это был интенсивный процесс отбора, но в итоге Пауль Симонис стал очевидным выбором. Он идеально соответствует нашему видению. Он дотошен во всех аспектах своей работы и разделяет наше видение и подход к тому, как мы хотим выступать на поле в будущем", — сказал управляющий директор "волков" Петер Кристиансен.