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Перспективный тренер возглавил середняка Бундеслиги
Пошел на повышение
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вольфсбург" объявил о назначении Пауля Симониса на должность нового наставника.
40-летний специалист подписал с немецким клубом двухлетний контракт, сменив на тренерском мостике Ральфа Хазенхюттля.
"Это был интенсивный процесс отбора, но в итоге Пауль Симонис стал очевидным выбором. Он идеально соответствует нашему видению. Он дотошен во всех аспектах своей работы и разделяет наше видение и подход к тому, как мы хотим выступать на поле в будущем", — сказал управляющий директор "волков" Петер Кристиансен.
Предыдущий сезон Симонис провел у руля "Гоу Эхед Иглз", финишировав с командой на 7-м месте чемпионата Нидерландов.
Paul Simonis wird neuer VfL-Cheftrainer!— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 12, 2025
Der Niederländer kommt von den Go Ahead Eagles Deventer und hat bei unseren Wölfen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Herzlich willkommen in Wolfsburg! ????#VfLWolfsburg pic.twitter.com/uJgvlRhSO4
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