  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Перспективный тренер возглавил середняка Бундеслиги

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перспективный тренер возглавил середняка Бундеслиги

Германия

Пошел на повышение

Перспективный тренер возглавил середняка Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вольфсбург" объявил о назначении Пауля Симониса на должность нового наставника.

40-летний специалист подписал с немецким клубом двухлетний контракт, сменив на тренерском мостике Ральфа Хазенхюттля.

"Это был интенсивный процесс отбора, но в итоге Пауль Симонис стал очевидным выбором. Он идеально соответствует нашему видению. Он дотошен во всех аспектах своей работы и разделяет наше видение и подход к тому, как мы хотим выступать на поле в будущем", — сказал управляющий директор "волков" Петер Кристиансен.

Предыдущий сезон Симонис провел у руля "Гоу Эхед Иглз", финишировав с командой на 7-м месте чемпионата Нидерландов.

По теме
yellow-arrow
Печально известный герой киевского финала Лиги чемпионов продлил контракт с Шальке
yellow-arrow
Спортивный директор Боруссии Дортмунд высказался о возможности подписания бывшей звезды команды
yellow-arrow
Мюллер: Мы хотим выиграть Клубный чемпионат мира
Бундеслига Вольфсбург тренер Гоу Эхед Иглз
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Wolfsburg
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости