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Бавария рассматривает возможность подписания нападающего Челси
Он хочет покинуть команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает TEAMtalk, "Бавария" хочет оформить трансфер нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.
Переход Нкунку в "Челси" за 52 миллиона фунтов в 2023 году сопровождался травмами и нестабильным игровым временем. Несмотря на отдельные яркие моменты, он так и не закрепился в основном составе. Нкунку стремится к новому старту, и "Бавария", которая давно следила за французом, выглядит идеальным вариантом.
В "Баварии" видят в Нкунку универсальное усиление атаки – он может играть на позиции форварда или немного глубже. Контракт француза с "Челси" действует до 2029 года, и они будут требовать за него 50 миллионов фунтов. Впрочем, из-за истории травм и ограниченных выступлений, мюнхенцы намерены сбить цену.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Нкунку провел 42 матча за "Челси" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.
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