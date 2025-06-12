Бавария рассматривает возможность подписания нападающего Челси

Как сообщает TEAMtalk, "Бавария" хочет оформить трансфер нападающего "Челси" Кристофера Нкунку.

Переход Нкунку в "Челси" за 52 миллиона фунтов в 2023 году сопровождался травмами и нестабильным игровым временем. Несмотря на отдельные яркие моменты, он так и не закрепился в основном составе. Нкунку стремится к новому старту, и "Бавария", которая давно следила за французом, выглядит идеальным вариантом.

В "Баварии" видят в Нкунку универсальное усиление атаки – он может играть на позиции форварда или немного глубже. Контракт француза с "Челси" действует до 2029 года, и они будут требовать за него 50 миллионов фунтов. Впрочем, из-за истории травм и ограниченных выступлений, мюнхенцы намерены сбить цену.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Нкунку провел 42 матча за "Челси" во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.