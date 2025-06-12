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Галатасарай стремится вернуть своего защитника, которого в прошлом году продал Баварии

Германия
Обновлено

Саша Боэ может вернуться в Турцию

Галатасарай стремится вернуть своего защитника, которого в прошлом году продал Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" связался с правым защитником "Баварии" Сашей Боэ, турецкий клуб хочет вернуть игрока в свой состав на правах аренды.

Однако на данный момент переговоры не находятся на продвинутой стадии, и никакого соглашения достигнуто не было.

Существует значительное сомнение относительно того, согласится ли "Бавария" на аренду без обязательства выкупа. Мюнхенский клуб приобрел Боэ у "Галатасарая" в январе 2024 года за 30 млн евро и, вероятно, не захочет терять игрока, не компенсировав свои инвестиции.

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Бавария (Мюнхен) Галатасарай (Стамбул) Саша Боэ
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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