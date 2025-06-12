Галатасарай стремится вернуть своего защитника, которого в прошлом году продал Баварии

"Галатасарай" связался с правым защитником "Баварии" Сашей Боэ, турецкий клуб хочет вернуть игрока в свой состав на правах аренды.

Однако на данный момент переговоры не находятся на продвинутой стадии, и никакого соглашения достигнуто не было.

Существует значительное сомнение относительно того, согласится ли "Бавария" на аренду без обязательства выкупа. Мюнхенский клуб приобрел Боэ у "Галатасарая" в январе 2024 года за 30 млн евро и, вероятно, не захочет терять игрока, не компенсировав свои инвестиции.