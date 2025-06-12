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Галатасарай стремится вернуть своего защитника, которого в прошлом году продал Баварии
Саша Боэ может вернуться в Турцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" связался с правым защитником "Баварии" Сашей Боэ, турецкий клуб хочет вернуть игрока в свой состав на правах аренды.
Однако на данный момент переговоры не находятся на продвинутой стадии, и никакого соглашения достигнуто не было.
Существует значительное сомнение относительно того, согласится ли "Бавария" на аренду без обязательства выкупа. Мюнхенский клуб приобрел Боэ у "Галатасарая" в январе 2024 года за 30 млн евро и, вероятно, не захочет терять игрока, не компенсировав свои инвестиции.
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