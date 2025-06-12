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"Я постоянно думаю об этом". Томас Мюллер высказался о своем будущем

Германия

Игрок поделился своими мыслями

"Я постоянно думаю об этом". Томас Мюллер высказался о своем будущем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опытный нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер высказался о своем будущем. В комментарии прессе футболист заявил, что полностью сосредоточен на КЧС.

"Я абсолютно спокоен по этому поводу. Даже если во время турнира что-то случится с моим профессиональным будущим, я не позволю этому отвлечь меня. Я постоянно думаю о своем будущем, особенно о ближайшем, а именно о Клубном чемпионате мира; это моя главная задача.

Возможно, вы (журналисты) узнаете об этом раньше меня, как в прошлый раз", - сказал игрок.

Напомним, что "Бавария" 15 июня сыграет против "Окленд Сити" в рамках группового этапа первого тура КЧС.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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