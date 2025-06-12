"Я постоянно думаю об этом". Томас Мюллер высказался о своем будущем

Опытный нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер высказался о своем будущем. В комментарии прессе футболист заявил, что полностью сосредоточен на КЧС.

"Я абсолютно спокоен по этому поводу. Даже если во время турнира что-то случится с моим профессиональным будущим, я не позволю этому отвлечь меня. Я постоянно думаю о своем будущем, особенно о ближайшем, а именно о Клубном чемпионате мира; это моя главная задача.

Возможно, вы (журналисты) узнаете об этом раньше меня, как в прошлый раз", - сказал игрок.