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"Я постоянно думаю об этом". Томас Мюллер высказался о своем будущем
Игрок поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер высказался о своем будущем. В комментарии прессе футболист заявил, что полностью сосредоточен на КЧС.
"Я абсолютно спокоен по этому поводу. Даже если во время турнира что-то случится с моим профессиональным будущим, я не позволю этому отвлечь меня. Я постоянно думаю о своем будущем, особенно о ближайшем, а именно о Клубном чемпионате мира; это моя главная задача.
Возможно, вы (журналисты) узнаете об этом раньше меня, как в прошлый раз", - сказал игрок.
Напомним, что "Бавария" 15 июня сыграет против "Окленд Сити" в рамках группового этапа первого тура КЧС.
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