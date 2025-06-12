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Немецкий журналист рассказал, сыграет ли вингер Баварии на Клубном чемпионате мира

Германия
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Немецкий журналист рассказал, сыграет ли вингер Баварии на Клубном чемпионате мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий журналист рассказал, сыграет ли вингер "Баварии" на Клубном чемпионате мира.

По словам журналиста Sky Germany Керри Хау, Лерой Сане сыграет последние матчи за "Баварию" на новом турнире в США.

Вингер уже подписал контракт с "Галатасараем".

"Лерой Сане сыграет свои последние матчи за ФК Бавария на Клубном чемпионате мира! После успешного прохождения медобследования и подписания контракта с Галатасараем он уже на пути в США и ожидается в Орландо в пятницу", - написал журналист.

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Напомним, что "Бавария" на Клубном чемпионате мира сыграет в группе с "Бока Хуниорс". "Бенфикой" и "Окленд Сити".

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Источник:
Kerry Hau
Опубликовал: Владислав Прийменко
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