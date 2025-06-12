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Немецкий журналист рассказал, сыграет ли вингер Баварии на Клубном чемпионате мира
Он присоединится к новому клубу свободным агентом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий журналист рассказал, сыграет ли вингер "Баварии" на Клубном чемпионате мира.
По словам журналиста Sky Germany Керри Хау, Лерой Сане сыграет последние матчи за "Баварию" на новом турнире в США.
Вингер уже подписал контракт с "Галатасараем".
"Лерой Сане сыграет свои последние матчи за ФК Бавария на Клубном чемпионате мира! После успешного прохождения медобследования и подписания контракта с Галатасараем он уже на пути в США и ожидается в Орландо в пятницу", - написал журналист.
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Напомним, что "Бавария" на Клубном чемпионате мира сыграет в группе с "Бока Хуниорс". "Бенфикой" и "Окленд Сити".
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