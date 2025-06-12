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Вингер Баварии обратился к болельщикам: Я решил начать новую главу
Он сыграет последние матчи в немецком гранде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сане обратился с прощальным письмом к болельщикам "Баварии".
Вингер сказал, что он гордится выступлениями за немецкого гранда и поблагодарил клуб за проведённое время.
"Дорогие болельщики "Баварии", после 5 насыщенных лет, проведенных в Мюнхене, я решил начать новую главу в предстоящем сезоне. Я невероятно горжусь тем, что провел в футболке лучшего и самого большого клуба Германии более 200 матчей, и всегда буду дорожить титулами, которые мы завоевали вместе.
Спасибо клубу, тренерскому штабу, всем, кто работает за кулисами, моим товарищам по команде и особенно вам, болельщикам, за время, которое мы провели вместе, и за воспоминания, которые мы создали. Я навсегда останусь благодарен за время, проведенное в "Баварии", - написал футболист.
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Напомним, что Сане сыграет последние матчи за "Баварию" на Клубном чемпионате мира.
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