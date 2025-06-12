Вингер Баварии обратился к болельщикам: Я решил начать новую главу

Сане обратился с прощальным письмом к болельщикам "Баварии".

Вингер сказал, что он гордится выступлениями за немецкого гранда и поблагодарил клуб за проведённое время.

"Дорогие болельщики "Баварии", после 5 насыщенных лет, проведенных в Мюнхене, я решил начать новую главу в предстоящем сезоне. Я невероятно горжусь тем, что провел в футболке лучшего и самого большого клуба Германии более 200 матчей, и всегда буду дорожить титулами, которые мы завоевали вместе.

Спасибо клубу, тренерскому штабу, всем, кто работает за кулисами, моим товарищам по команде и особенно вам, болельщикам, за время, которое мы провели вместе, и за воспоминания, которые мы создали. Я навсегда останусь благодарен за время, проведенное в "Баварии", - написал футболист.