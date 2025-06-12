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Бавария хочет договориться со звездой Атлетик Бильбао о контракте: переговоры продолжаются, но есть нюансы по зарплате

Германия

Пункт о выкупной сумме не является проблемой для немецкого гранда

Бавария хочет договориться со звездой Атлетик Бильбао о контракте: переговоры продолжаются, но есть нюансы по зарплате

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" активно пытается подписать правого вингера "Атлетик Бильбао" Нико Уильямса.

По информации Фабрицио Романо, мюнхенский клуб уже провел две личные встречи с представителями игрока.

Хотя "Бавария" понимает, что сделка будет непростой, особенно с финансовой точки зрения, но они готовы приложить усилия. Пункт о выкупной сумме, которая составляет примерно 58 миллионов евро, не является проблемой для немецкого гранда. Главное препятствие заключается в требованиях самого Нико Уильямса по зарплате.

Однако, "Атлетик Бильбао" готов предложить Уильямсу новый контракт, если он решит остаться в клубе.

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Бавария (Мюнхен) Атлетик (Бильбао) Нико Уильямс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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