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Спортивный директор Баварии подтвердил, что новичок Галатасарая сыграет за немецкий клуб в КЧС

Германия

Никаких обид нет (с)

Спортивный директор Баварии подтвердил, что новичок Галатасарая сыграет за немецкий клуб в КЧС

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль прокомментировал переход вингера Лероя Сане в "Галатасарай" и, подтвердив, что игрок останется в команде для участия в групповом этапе и возможном 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

"Это нормально, что игрок получил другое предложение и принял его, это абсолютно нормально. Это законно. Сейчас мы совместно решили, что он останется с нами на групповые матчи и возможную 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Это также показывает, что никаких обид нет", - сказал специалист.

Напомним, что Лерой подписал с "Галатасараем" трехлетний контракт.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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