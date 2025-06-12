Спортивный директор Баварии подтвердил, что новичок Галатасарая сыграет за немецкий клуб в КЧС

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль прокомментировал переход вингера Лероя Сане в "Галатасарай" и, подтвердив, что игрок останется в команде для участия в групповом этапе и возможном 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

"Это нормально, что игрок получил другое предложение и принял его, это абсолютно нормально. Это законно. Сейчас мы совместно решили, что он останется с нами на групповые матчи и возможную 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Это также показывает, что никаких обид нет", - сказал специалист.