Гендир Баварии - о неосуществленном трансфере Виртца: Когда одни двери закрываются, другие открываются

Генеральный директор "Баварии" Макс Эберль высказался о ситуации с переходом Флориана Вирца в "Ливерпуль" после того, как он отказался присоединиться к мюнхенскому клубу.

"Я не уверен в том, что мы смогли бы заплатить ту сумму, которую теперь должен заплатить "Ливерпуль". Он исключительный игроком, мы все это понимаем, поэтому хотели видеть его в нашей команде, но потом все изменилось. Да, сначала ты думаешь: "Вот черт!". Однако, когда одни двери открываются, другие открываются, поэтому наши планы должны измениться". "Флориан оставит свой след в "Ливерпуле". Нам придется найти другую звезду, которая поможет нам добиваться успеха".

Недавно, по словам авторитетного инсайдера, стало известно, что "Ливерпуль" подпишет 22-летнего немецкого плеймейкера леверкузенского "Байера" за 150 миллионов евро с учетом бонусов.

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Флориан Виртц забил 16 голов и отдал 15 ассистов в 45 матчах за "Байер" во всех турнирах.