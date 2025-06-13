Звезда леверкузенского Байера не хочет покидать клуб

Как сообщает издание BILD, "Байер" рассматривает форварда Виктора Бонифейса как кандидата на продажу этим летом. Еще зимой нигериец был близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии, но сделка сорвалась в последний момент. Теперь в Леверкузене надеются выручить за нападающего около 50 миллионов евро.

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Проблема в том, что сам Бонифейс больше не хочет уходить из клуба. Это первая головная боль для нового наставника "Байера" Эрика тен Хага. Изначальный план клуба был другим: оставить Патрика Шика, продать Бонифейса и подписать нового форварда на замену. Агент Бонифейса, Эмефи Анеке Атта, объяснил ситуацию в комментарии для издания.

"Виктор завершил сезон после поездки в национальную сборную. Сейчас он в отпуске, активно тренируется, а затем вернется на предсезонную подготовку. В клубе новый тренер, новое видение, но команда по-прежнему сильна и будет играть в Лиге чемпионов. Мы с Виктором ни разу не обсуждали возможный трансфер", – сказал агент.

Теперь клуб проведет внутренние консультации относительно дальнейших действий. Ожидается, что тен Хаг будет иметь решающее слово в этой ситуации.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Бонифейс провел 27 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.