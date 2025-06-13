"Это было нелегко". Новичок Галатасарая прокомментировал свое решение покинуть Баварию

Вингер Лерой Сане прокомментировал свое решение покинуть мюнхенскую "Баварию" и подписать трехлетний контракт с "Галатасараем".

"Это решение далось мне нелегко. Мое время здесь не всегда было простым, но было и много ярких моментов. Я чувствовал себя здесь как дома, очень наслаждался прошлым сезоном и за эти годы смог завести много друзей в команде.

Хотя СМИ так и подавали, но 100% согласия о продлении контракта никогда не было. Переговоры были на продвинутой стадии, но так и не были завершены. К сожалению, по моему мнению, это создало лишнее давление на все стороны, участвовавшие в переговорах. Но что есть, то есть – я ни на кого не зол", – сказал футболист.