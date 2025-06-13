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"Это было нелегко". Новичок Галатасарая прокомментировал свое решение покинуть Баварию

Германия

Лерой Сане поделился своими мыслями

"Это было нелегко". Новичок Галатасарая прокомментировал свое решение покинуть Баварию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер Лерой Сане прокомментировал свое решение покинуть мюнхенскую "Баварию" и подписать трехлетний контракт с "Галатасараем".

"Это решение далось мне нелегко. Мое время здесь не всегда было простым, но было и много ярких моментов. Я чувствовал себя здесь как дома, очень наслаждался прошлым сезоном и за эти годы смог завести много друзей в команде.

Хотя СМИ так и подавали, но 100% согласия о продлении контракта никогда не было. Переговоры были на продвинутой стадии, но так и не были завершены. К сожалению, по моему мнению, это создало лишнее давление на все стороны, участвовавшие в переговорах. Но что есть, то есть – я ни на кого не зол", – сказал футболист.

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Бавария (Мюнхен) Галатасарай (Стамбул) Лерой Сане
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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