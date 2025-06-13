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Барселона готова продать своего перспективного хавбека, если поступит хорошее предложение

Германия

Фермин Лопес может покинуть Барселону

Барселона готова продать своего перспективного хавбека, если поступит хорошее предложение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" не выставляла своего молодого полузащитника Фермина Лопеса на трансферный рынок, однако клуб готов к переговорам.

Как пишет издание Diario SPORT, испанский гранд готов продать своего воспитанника, если поступит очень хорошее предложение.

Лопес в сезоне 2024/25 сыграл 46 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

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Барселона Фермин Лопес
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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