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Барселона готова продать своего перспективного хавбека, если поступит хорошее предложение
Фермин Лопес может покинуть Барселону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" не выставляла своего молодого полузащитника Фермина Лопеса на трансферный рынок, однако клуб готов к переговорам.
Как пишет издание Diario SPORT, испанский гранд готов продать своего воспитанника, если поступит очень хорошее предложение.
Лопес в сезоне 2024/25 сыграл 46 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.
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Источник:Diario SPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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