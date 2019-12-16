Серия А. Кальяри - Лацио 1:2. Матч начинается на 90-ой минуте

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Лацио" 1:2

Голы: Симеоне 7 - Луис Альберто 90+3, Кайседо 90+8

"Кальяри": Рафаэль, Каччаторе, Клаван, Пизакане, Ликояннис, Чигарини (Олива 80), Нандес, Ионицэ (Фараго 84), Наингголан (Дейола 90+3), Жоао Педро, Симеоне

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Кайседо 80), Лаццари, Лейва (Катальди 64), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лулич (Хони 56), Иммобиле, Корреа

Предупреждения: Нандес 21, Клаван 32, Ионицэ 46, Пизакане 56 - Луис Альберто 20, Катальди 69, Кайседо 90+8

Третья команда лиги с семью победами подряд, последней из них - над "Ювентусом". Четвертая с 13-ю матчами без поражений подряд, сенсация сезона. Немногие перед началом сезона думали, что под такими описаниями к 16-му туру будут скрываться "Лацио" и "Кальяри". Обе еще и демонстрировали характер в последнее время. Римляне вырвали три гостевые победы подряд благодаря голам после 83-ей минуты. Сарды набрали четыре очка подряд благодаря двум голам после 89-ой. Потому центральный матч тура обещал очень много. Сдержал обещание? В плане драмы - еще как!

"Лацио" начал фирменным пасом Луиса Альберто в прорыв Иммобиле. Однако тот пробил слишком просто для вратаря. Зато Симеоне после скидки Жоао Педро головой пробил с восьми метров как следует - пушечно. После чего "Кальяри" мог придать игре любимый стиль - оборона и контратаки. Соперник доминировал, забрасывал с флангов, Лаццари старался. Но ничего из этого не выходило. А в концовке тайма Наингголан протащил мяч почти до линии штрафной, Педро пробивал головой в упор. Стракоша дважды отлично спас. Обмен подкатами к мячу Лулича и Симеоне в упор также ничего не изменил - неточно.

Во втором тайме ничего не изменилось. "Кальяри" четко оборонялся и спокойно останавливал соперника на низких скоростях и банальных забросах. Удар головой Лейвы и удары Иммобиле ушли либо в сторону от ворот, либо медленно в руки Рафаэля. Два гораздо более опасных удара головой попали в защитников. А Симеоне в ответной контратаке еще и пробил мимо, выйдя один-на-один. Неточный удар Иммобиле с 13-ти метров на 86-ой минуте стал последним шансом гостей забить в основное время.

Впрочем, затем началось добавленное. И началось сумасшествие. "Лацио" трижды опасно навесил в штрафную. В первом эпизоде мяч отскочил от защитника к Луису Альберто, пробившему низом с 15-ти метров. Во втором после рикошета Рафаэль вытащил с линии ворот. А в третьем - Кайседо замкнул навес точным ударом головой. Таким образом, Фелипе забил в добавленное время в третьем матче подряд и восьмой победой подряд укрепил свою команду на третьем месте в лиге. До первого - всего три очка. "Кальяри" же теряет четвертое в пользу "Ромы". Ну и развязка!