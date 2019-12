"Мы и есть обезьяны". В рамках акции по борьбе с расизмом Серия A представила картины с… приматами

Серия A запустила кампанию по борьбе с расизмом – лига представила три картины, на которых изображены обезьяны в цветах различных итальянских клубов. Картины написал художник Симоне Фугадзотто, его слова приводит официальный сайт первенства:

Также приводятся слова генерального директора Серии A Луиджи Де Сиерво:

Serie A's new 'No to Racism' campaign.



This is an absolute joke. ???????????? pic.twitter.com/YektJx7cch