"Мы и есть обезьяны". В рамках акции по борьбе с расизмом Серия A представила картины с… приматами

Серия A запустила кампанию по борьбе с расизмом – лига представила три картины, на которых изображены обезьяны в цветах различных итальянских клубов. Картины написал художник Симоне Фугадзотто, его слова приводит официальный сайт первенства:

"Я рисую обезьян уже 6 лет. Подумал, что могу выполнить эту работу, чтобы дать всем понять, что мы и есть обезьяны. Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи – западную, обезьяну с миндалевидными глазами – азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось. Они должны научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы".

Также приводятся слова генерального директора Серии A Луиджи Де Сиерво:

"Футбол – это необычный инструмент для продвижения идеи честной игры. Картины Симоне полностью отражают эти ценности и будут находиться в нашей штаб-квартире. Мы понимаем, что расизм является очень сложной проблемой, которую мы будем решать на трех уровнях: культурном – к примеру, с помощью работ Симоне, серией инициатив вместе с клубами и игроками, а также благодаря сотрудничеству с полицией. Мы сможем выиграть самый важный матч против зла, который разрушает самый красивый вид спорт в мире".

Serie A's new 'No to Racism' campaign.



This is an absolute joke. ???????????? pic.twitter.com/YektJx7cch — Football Tweet (@Football__Tweet) December 16, 2019

Серия А буквально наполнена расистскими скандалами. Во время игры 11-го тура нападающий "Брешии" Марио Балотелли пнул мячом в фанатов "Вероны", которые оскорбляли его. Регулярно страдает из-за выкриков с трибун форвард "Интера" Ромелу Лукаку. В прошлом сезоне случился громкий скандал с тиффози "нерадзурри" – они на расистской почве оскорбляли защитника "Наполи" Калиду Кулибали.