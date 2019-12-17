Искусство просыпаться. Итоги 16-го тура Серии А

Брешия - Лечче 3:0

Наполи - Парма 1:2

Дженоа - Сампдория 0:1

Эллас Верона - Торино 3:3

Ювентус - Удинезе 3:1

Болонья - Аталанта 2:1

Милан - Сассуоло 0:0

Рома - СПАЛ 3:1

Фиорентина - Интер 1:1

Кальяри - Лацио 1:2

После 15-го тура "Ювентус" и "Интер" должны были ощутить острую потребность в пробуждении. В итоге отреагировали лишь первые. "Аталанта", "Милан" и "Торино" как раз заснули после двух побед подряд и отстают от Топ-4. "Рома" не вышла из миланского сна. Но победила. "Кальяри" заснул и на этот раз не проснулся. "Лацио" вновь провернул трюк с поздним пробуждением. Ну а состояние "Наполи" иначе как комой не назвать. Для выхода из нее простой смены тренера недостаточно.

Старый "Интер", старый-добрый "Ювентус"

Причин и оправданий потери очков "Интера" на 92-ой минуте во Флоренции немало. Депрессия из-за поражения дома от второй команды "Барселоны" и вылета из Лиги Чемпионов. Ненужные острые стычки Антонио Конте с прессой и бойкот перед матчем. Эпидемия травм и все тот же стартовый состав, о чем он вновь говорил. Недооценка соперника, проигравшего четыре матча подряд и вновь занесшего меч увольнения над Винченцо Монтеллой. Неудобность этого соперника, не уступавшего дома "Интеру" в пяти предыдущих матчах, в том числе и сравнявшего в добавленное время в двух предыдущих. И неизысканность и несмелость в атаке, в чем Конте обвиняют уже давно.

Все же главная причина - именно последняя. Конте был очень доволен креативом и борьбой игроков и недоволен их расточительностью. Не понимал, как Ромелу Лукаку не пробил вратаря с шести метров. Драговски пришлось тащить и его удар головой. Но в целом "нерадзурри" нанесли лишь шесть ударов по воротам, большей частью защищались против забросов в штрафную, пусть и банальных. Полагаясь на один гол Борхи Валеро, не забивавшего 588 дней подряд. А Ханданович также совершил два классных сейва. Монтелла прав - его команда всегда была в игре, и поражение в таком матче было бы несправедливым. Как и победа команды Конте.

"Ювентус" уже поплатился за несмелость и нетвердость потерей пяти очков в двух матчах. Потому в 16-ом туре пришлось включать обороты с самого начала. Чемпиону также удалось забить в дебюте. А затем, в отличие от бывшего лидера лиги, быстро закрыть игру. "Удинезе", набравший лишь два очка в четырех матчах до этого и забивший десять мячей с начала сезона, не мог сопротивляться. Особенно - тройке Дибала-Игуаин-Криштиану Роналду, впервые в сезоне вышедшей в стартовом составе. КриРо, явно вышедший из кризиса, сделал дубль. Игуаин ассистировал ему. А Дибала вновь отыграл отлично.

Маурицио Сарри объяснил, что выпустил всю тройку лишь из-за того, что "Удинезе" не борется за мяч, намекнул, что она не выйдет против сильных соперников. Даже заметил, что во втором тайме, когда гости начали искать мяч, баланс хозяев пошатнулся. И "Юве" вновь пропустил. Тем не менее, три гола в первом тайме впервые с февраля 2018-го года, полнейшее преимущество до перерыва - громкие сигналы. Сигналы грозного, страшного "Ювентуса". Четыре гола Роналду за восемь дней и наконец-то его выход на 15-й сезон подряд с хотя бы десятью забитыми во всех турнирах - также громкий сигнал. "Юве" возвращается?

Счастливое число "восемь"

"Лацио" также возвращается. Во всех смыслах. Восьмая победа подряд сократила его отставание от лидера до трех очков и усилила разговоры о Скудетто. Пусть и Симоне Индзаги называет "Скудетто" команды всего лишь выход в Топ-4. После победы над "Ювентусом" выезд в Кальяри был тяжелейшей проверкой на прочность. В принципе, сенсация сезона не должна была проиграть. Роландо Маран тактически переиграл Индзаги. Его команде удалось рано открыть счет, затем свести соперника к 51-му бесполезному "кроссу" с флангов и самой создавать на контратаках гораздо больше. Один Джованни Симеоне должен был делать хет-трик.

Тем ценнее победа римлян. Четвертая гостевая подряд благодаря голу/голам после 83-ей минуты. И вновь без помощи сдавшего Чиро Иммобиле. "Кроссы" на 93-ей и 98-ой минутах в итоге даже помогли. Помогла скамья запасных, по которой перед матчем "Кальяри" даже казался сильнее. Поскольку второй гол сделали вышедшие на замену Хони и Кайседо. Фелипе и вовсе забил в добавленное время в третьем матче подряд. "Замены были решающими", - признал Индзаги. "Во втором тайме мы играли шире. "Кальяри" очень сложно победить. Но благодаря нашей организации, страсти, качеству и хладнокровию восемь побед подряд - не случайность".

А что "Кальяри"? Его 13-тиматчевую беспроигрышную серию не прервали "Рома", "Аталанта" и "Наполи". Впрочем, в последнее время были заметны проблемы. "Лечче" вернулся с 0:2 после 80-ой минуты. "Сампдория" вышла на 3:1. "Сассуоло" уничтожил в первом тайме. Как раз вчера сарды отыграли лучше. Но и везение закончилось. Президент клуба Томмазо Джулини говорил об усталости и травмах, о качественной команде-сопернике, о жёстком матче в стиле АПЛ. Жаловался на восемь минут добавленного времени. Призывает забыть матч и продолжать путь. Резонно. Но такая серия и потеря четвёртого места настораживают.

Количество переросло в количество





"Рома" полностью не убеждает даже после шестой победы в восьми последних матчах лиги. Поскольку серия складывалась и из поражения в Парме, и из нежелания играть в Милане. И из 0:1 после неудачного первого тайма в матче против последней команды лиги. 68 процентов владения мячом и 25 ударов по воротам СПАЛ за матч в целом немного обманчивы. Поскольку "волки" брали количеством, но не скоростью, и не качеством. Кроме голов с автогола, пенальти и перед пустыми воротами, они создали немного. Пау Лопес отбил более сложный удар, чем все попытки его команды.

С другой стороны, уже такое статистическое преимущество повышает шансы забить. Во втором тайме римляне уже отлично прижали соперника. Потому Паулу Фонсека и остался доволен настроем и темпом, в отличие от матча Лиги Европы против "Вольфсбергера" (2:2), после которого был зол. "Для меня самое важное - смелость и настрой". "Рома" и вправду обычно смела, стабильна, собранна. И уже это вернуло ее в Топ-4.

Топ-4 все дальше

Еще одна черно-синяя команда с оправданиями. "Аталанта" пребывала в эйфории после исторического выхода в 1/8 финала Лиги Чемпионов и найти новую энергию через четыре дня не смогла. Из-за травм и усталости она осталась без главной тройки атакеров Иличич-Дуван Сапата-Гомес. Потому ей просто не хватило сил создавать и реализовывать. Можно понять. Но ведь и в сильнейшем составе она постоянно проигрывала дебюты, здесь в сумасшедшей перестрелке пропустила первой, не сломила соперника, пропустила и в дебюте второго тайма. "Богиня" сделала недостаточно.

Джан Пьеро Гасперини уже забеспокоился из-за слабой реализации и сфокусированности команды. Из-за слишком частых потерь очков и всего двух побед в последних семи матчах (как и у "Болоньи"). Его команда забивает меньше и продолжает пропускать. А против энергичного всегда быстрого соперника, желавшего порадовать вернувшегося к работе Синишу Михайловича, такое опасно. Бурная радость игроков "россоблу" после голов и в концовке объясняет, почему именно они победили. Они просто хотели больше. Особенно - 37-летний автор первого гола Родриго Паласио. Его свежесть в который раз поражает.

У черно-красной команды Милана объяснений меньше. Да, "Сассуоло" в предыдущих двух турах остановил гораздо более успешные "Ювентус" и "Кальяри". Да "Милан" нанес девять ударов в створ ворот и еще два - в каркас. Да, вратарь Пеголо стал героем матча. А Стефано Пиоли говорил о 9-10 шансах забить и тяжёлой работе команды. Его подопечные в последних матчах явно добавили. И в атаке, и в общем балансе.

Тем не менее, в матче с присутствием множества экс-звезд, празднующих 120-летие клуба, нужно было только побеждать. А команда Пиоли не только не забила, но и позволила "Сассуоло" свести игру к равной в первые 40 минут, нанести 18 ударов по воротам за матч против 23-ех своих. Роберто Де Дзерби и вовсе считает, что его команда в третьей четверти матча разбила "Милан". Задушить гостей не удалось. И Топ-4 все дальше. А переход от унылого середняка к яркому - небольшое достижение.

Ну а гранатовым из Турина и вовсе нечем оправдаться. Они полностью переиграли "Верону" в первом тайме, оставили ее без ударов по воротам в первые 36 минут, создали много моментов на контратаках. Кристиан Ансальди забил гол пушечным ударом с непростого угла. А во втором тайме он и Беренгер, казалось, привели команду к четвёртой победе в пяти последних матчах. Однако затем соперник вернулся на 3:3 за 15 минут. Причем во второй раз в истории лиги голы забили все три игрока, вышедшие на замену. Вальтер Маццарри просто не мог объяснить такое. Синдром середняка.

Все понятно

Нечем оправдаться и "Наполи". Пресса сообщала о восхищении президента клуба и игроков энергичностью и трудолюбием нового главного тренера Дженнаро Гаттузо. О радости из-за возвращения на поле всех лидеров и тактической схемы 4-3-3. Но оказалось, что этого мало. Яма, в которую угодил весь клуб, слишком глубока. Уже в начале матча из-за паники защитников "Парма" могла забивать трижды, далее давление и неплохие комбинации "Наполи" сбивались ужасными пасами и ударами. Во втором тайме не удалось сломить соперника, даже после гола. А пропущенный гол в добавленное время подытожил лузерский матч.

Из позитива можно отметить 75 процентов владения мячом в первом тайме и 33 удара по воротам в целом. Временами интересную разнообразную игру, неплохой переход на 4-2-4 по ходу матча. Но и этого не хватило. Лишь в третий раз за последние 15 лет команда, столько раз угрожавшая воротам, проиграла. И Гаттузо все понятно. "Первые десять минут показали все. У этой команды ментальная проблема. Мы также заплатили за несбалансированность при схеме 4-2-4 и промахи".

Разумеется, нельзя не похвалить "Парму". Она вновь эффективно применила выездную модель. Отлично начала, выдержала давление, завязала равную борьбу во втором тайме. И забила в самый нужный момент. Роберто Д'Аверса был полностью доволен претворением своего плана в жизнь, говорил о полной заслуженности победы и даже о способности решить все раньше. Определение "тренерская команда" подходит его "Парме" идеально. Потому она и обогнала разобранный "Наполи".

Волки, не ягнята

Обычная рубрика похвальбы в адрес малых команд сегодня начинается очень высоко. Иван Юрич справедливо назвал камбек своей "Вероны" героическим. Особенно - после того, как "не видел "Верону" до перерыва. Очередной успех "Пармы" в гостях против гранда ("Интер", "Рома", "Наполи") даже не удивил. Как не удивила и очередная феерия "отца" Жервиньо и "сына" Кулушевски. "Сассуоло", как заявил Де Дзерби, не стал "ягненком на заклание" на юбилей "Милана". Юный и талантливый Влахович отличным проходом и ударом на 92-ой минуте спас "Фиорентину" и Монтеллу. "Болонья" добыла почётный скальп в отличном стиле. И даже СПАЛ поборолся.

Борьба до последней ошибки

Как всегда красочное Генуэзское дерби страшно разочаровало в плане футбола. Оба тренера выставили на матч лишь по два атакера, оба говорили о битве и обилии фолов (42), Клаудио Раньери - об игре с кинжалом в зубах. Тьяго Мотта заявил, что никто не заслужил победить. Но в итоге "Сампдория" не только не проиграла в седьмом дерби подряд. Но и победила в пятом из них.

Здесь сыграл опыт. Раньери стал первым, кто тренировал в четырёх дерби в Италии. И в десяти этих матчах он не проигрывал, одержав девять побед. А гол на 85-ой минуте сделали Линетти и Габбьядини (вышел на замену), наигравшие почти десять дерби на двоих. Причем поляк отобрал мяч у дебютанта дерби Гильоне. А вышедшие на замену дебютанты дерби Ягелло, Анкерсен и Клеонис ничем не помогли "Дженоа".

Матч в Брешии начинался таким же образом. Восемь ударов и восемь жёлтых карточек в первом тайме, почти полное отсутствие моментов с игры. Но здесь рано сыграли "стандарты". С их помощью хозяева забили издевательски лёгкие голы. А затем уже добивали соперника, справедливо оформив первую крупную победу в Серии А после 2004-го года.

Эуженио Корини, вернувшийся в команду двумя победами подряд, был доволен всем. А Фабио Ливерани заявил: "Мы вновь отдали сопернику 30-45 минут. Выдавали плохие последние пасы и удары. Стерильно держали мяч. После семи матчей без поражений из последних восьми мы стали слишком небрежными". И вправду, в этой серии и победа у "волков" была лишь одна. Потому после первого же поражения в очном матче они вновь опасно приблизились к зоне вылета. Расслабляться нельзя никому.

Украинский след

Руслан Малиновский в последнее время в ударе. Он забил великолепный гол в ворота "Вероны" в 15-ом туре. Ассистировал в Харькове. И в Болонье был одним из лучших, забив единственный гол "Аталанты". Просто лучшим в команде. Начал динамичными атаками и двумя ударами с 14-16 метров. Далее пытался расшевелить команду, постоянно шёл вперёд. Его заброс после прохода по левому флангу Пашалич был обязан завершать голом. И во втором тайме он отлично вбежал в штрафную без мяча и пробил мимо вратаря. А затем дважды пробивал из-за пределов штрафной. Вратарю Скорупски пришлось работать.

В итоге Руслан, игравший под нападающими, закончил матч лучшим на поле по ударам по воротам - шесть. И в отсутствие ведущей тройки был главным креативщиком команды. Шесть раз коснулся мяча в штрафной соперника. Жаль лишь, что пробивал обычно по центру либо неточно. И что такое выступление пришлось на проигранный матч.

Но личных очков игроку оно точно добавило.

Евгений Шахов также проиграл. Да он еще и не набрал личных очков. 11-й номер также играл на позиции "треквартисты". И в проваленном его командой первом тайме остался последним по касаниям мяча. Пытался заходить в штрафную, но безуспешно. Кроме жёлтой карточки, особо отметить нечего. Потому он ожидаемо не вышел на второй тайм. Оценки 4.5-5 и определение Sportface "призрак" правильны.

Лучший игрок тура - Криштиану Роналду ("Ювентус"). Вернулся

Прорыв тура - "Эллас Верона". Вернулись за 15 минут

Разочарование тура - "Наполи". Даже Гаттузо не вернул

Лучший вратарь тура - Джанлука Пеголо ("Сассуоло"). Девять сейвов, в том числе и двойные

Лучший тренер тура - Иван Юрич ("Эллас Верона"). Три замены - три гола