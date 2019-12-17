Македонец из Стокгольма. Почему Интер, Юве и МЮ ведут охоту на Деяна Кулусевски

В современном футболе существует большое количество молодых футболистов, которые становятся на профессиональные рельсы очень громко. Многие из них ограничиваются отдельными вспышками или ярким сезоном, но затем затухают. Но не похоже, что юный хавбек "Пармы" Деян Кулусевски из их числа.

Деяну Кулусевски всего девятнадцать лет, а он уже стоит на распутье – игрок принадлежит "Аталанте", в "Парме" играет в аренде для получения большего количества игрового времени, но на него уже сейчас претендуют команды, занимающие первые две строки в таблице Серии А, а также гранды АПЛ. И "Ювентус", и "Интер" готовы на то, чтобы выложить за игрока более тридцати миллионов евро. За игрока, который всего несколько месяцев как ярко зажегся в Серии А.

Деян Кулусевски родился в семье выходцев из Македонии, которые переехали на ПМЖ в Стокгольм, Швеция (напрашивается параллель с Ибрагимовичем, корни которого также тянутся с Балкан). В возрасте шести лет он оказался в юношеской академии клуба "Броммапойкарна", где его заметили скауты из "Аталанты". В шестнадцать лет он решился на переезд в Италию и не прогадал. Его дебют на профессиональном уровне состоялся лишь в январе этого года. Джан Пьеро Гасперини выпустил его на замену вместо Мартена де Рона в победном матче против "Фрозиноне".

Почему "бергамаски" отдали такого игрока в аренду? Во-первых, в клубе понимали, что предоставить игровую практику ему будет крайне проблематично. Во-вторых, "Аталанта" Гасперини этот сезон чаще играет по схеме 3-4-1-2, тогда как "Парма" Роберто Д'Аверсы предпочитает 4-3-3. В первом случае найти место для шведа проблематично, тогда как "крестоносцы" используют хавбека в качестве правого форварда.

Д'Аверса рисковал, когда выпускал игрока без особого опыта игры на таком уровне в стартовом составе в первом туре. Риск заключался не только в том, что от такого доверия можно было сломаться, но и в силе соперника – им был "Ювентус". "Парма" минимально проиграла, Кулусевски был заменен на 57 минуте, но на своем фланге он потрепал нервы Алексу Сандро и получил хорошую прессу. Неудивительно, что на сегодня на его счету место в стартовом составе абсолютно во всех матчах "пармезанцев" в Серии А.

Рабочая нога Кулусевски – левая, однако из двадцати пяти ударов в сторону ворот восемь было исполнено правой, а из четырех голов на обе ноги приходится по равному количеству – по два. Его можно с уверенностью назвать игроком штрафной, так как шестнадцать ударов пришлось на эту зону, восемь – из-за ее пределов.

Статистика говорит о том, что "Парма" – одна из самых контратакующих команд лиги. При такой игре скорость Деяна Кулусевски приходится как нельзя кстати. Для своего немаленького роста в 186 см он довольно быстрый и хорошо продвигает мяч по флангу. По скорости продвижения мяча к чужой штрафной игрок занимает четвертое место в Серии А, а лидирует в этой категории его одноклубник Жервиньо.

Шведский игрок не обделен дриблингом, однако его технику нельзя назвать идеальной. Если он идет на обыгрыш соперника, то делает это за счет своей физики, а не техники. У Кулусевски есть опыт игры в мини-футбол, что дает ему некоторое преимущество. Из плюсов можно также назвать то, как хорошо Деян двигается без мяча и предлагает себя для передачи. Он предпочитает отдать рискованный пас, а не бить из любой позиции только ради удара. Также он любит смещаться с фланга в центр, чтобы таким образом прорваться в штрафную соперника.

Система Д'Аверсы видится идеальной для Деяна Кулусевски, однако при должной работе он может быть полезен как при 3-5-2 Антонио Конте, так и при 4-3-1-2 Маурицио Сарри. В схеме Конте он способен выполнять роль вингера, тогда как Сарри может его использовать в качестве игрока, который помогает двум форвардам. Сейчас эта позиция в "Ювентусе" видится проблемной, так как Аарон Рэмзи больше лечится, чем играет, а для Федерико Бернардески она неродная.

Небольшое количество игр может, конечно, поставить под сомнения талант Кулусевски, но "Парма" уже провела в этом сезоне Серии А матчи со всеми топами лиги и в каждом из них швед выделялся из общей массы игроков. Больше других пострадал "Наполи" – подопечные Дженнаро Гаттузо позволили набрать Деяну Кулусевски 2 очка (1+1) по системе "гол+пас".

В последние несколько недель английские СМИ в один голос пишут о том, что шведским игроком заинтересовался лондонский "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Клуба присылали своих скаутов на матчи "Пармы", об манкунианцах пишут, что те готовы выплатить за Деяна 30 млн евро. Однако сам игрок говорит следующее: "Я счастлив в "Парме", счастлив быть здесь. Я нашел идеальный для себя клуб. Я играю хорошо, потому считаю нормальным, что со мной связывают другие клубы, но я об этом не думаю, так как у меня договор с "Пармой".

Нет никаких сомнений, что Кулусевски не останется в "Парме", а "Аталанта" заработает на нем хорошие деньги. Случится ли это уже этим летом – увидим.