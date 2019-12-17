  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Агент Роналду: Криштиану может завершить карьеру в Ювентусе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Роналду: Криштиану может завершить карьеру в Ювентусе

Италия
(1 голосов)

Португальца все устраивает в Турине

Агент Роналду: Криштиану может завершить карьеру в Ювентусе
Новина українською

Агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказал, что португалец может завершить карьеру в туринском клубе. По словам Жорже Мендеша, его подопечный прекрасно чувствует себя в клубе.

"Завершить карьеру в "Ювентусе"? Да, Роналду может сделать это. Он подписал контракт. Криштиану счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером", — приводит слова Мендеша Calciomercato.com.

Роналду защищает цвета "Ювентуса" с 2018 года. Ранее он выступал за мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".

В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 9 голов (3 – с пенальти) и 1 результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Жорже Мендеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ivst (kharkov)
17.12.2019 в 19:21
"Ювентус" не просуществует столько лет, сколько ещё собирается играть Пенальду!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...