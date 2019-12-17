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Агент Роналду: Криштиану может завершить карьеру в Ювентусе
Португальца все устраивает в Турине
Агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказал, что португалец может завершить карьеру в туринском клубе. По словам Жорже Мендеша, его подопечный прекрасно чувствует себя в клубе.
"Завершить карьеру в "Ювентусе"? Да, Роналду может сделать это. Он подписал контракт. Криштиану счастлив в клубе и работает с прекрасным тренером", — приводит слова Мендеша Calciomercato.com.
Роналду защищает цвета "Ювентуса" с 2018 года. Ранее он выступал за мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".
В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 9 голов (3 – с пенальти) и 1 результативную передачу.