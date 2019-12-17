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Интеру нужен защитник Пармы

Италия
(1 голосов)

Кулушевски проводит неплохой сезон

Интеру нужен защитник Пармы
Новина українською

"Интер" намерен приобрести полузащитника "Пармы" Деяна Кулушевски.

В январе миланский клуб заплатит за 19-летнего шведа 40 миллионов евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Также "Интер" готов отдать "Парме" защитника Федерико Димарко.

В нынешнем сезоне Кулушевски провел 16 матчей в серии А. Он отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

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В статье: Парма (Парма) Интер (Милан) Деян Кулусевски
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