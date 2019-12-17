Барселона готова отпустить Тодибо в Милан, но ставит одно условие

Жан-Клер Тодибо близок к тому, чтобы сменить клубную прописку этим летом. В его трансфере очень заинтересован "Милан".

Известный итальянский журналист Джанлука ди Марцио информирует, что клубы ведут активные переговоры. Сам защитник изъявил желание сменить коллектив.

Сумма трансфера должна составить примерно 25 миллионов евро. Однако каталонский клуб ставит главное условие - они должны получить приоритетное права выкупа француза в будущем.

Тодибо уже почти год играет за "Барселону", однако пока что провел лишь 6 матчей.