Сампдория - Ювентус. Анонс и прогноз матча

18 декабря. 19:55. Серия А. Генуя. "Луиджи Феррарис"

В воскресенье "Ювентус" ожидает матч за Суперкубок Италии против "Лацио", добывшего восемь побед в лиге подряд, в том числе и над ним самим десять дней назад. Серьёзный соперник, серьёзная битва. Но и об обязанностях в лиге забывать не следует. Тем более, что "Сампдория" Клаудио Раньери весьма боевита, мало пропускает, жестко борется и уже остановила забивных "Рому" и "Аталанту" на 0:0. Причем легко и герметично прикрыв оборону в этих матчах. Маурицио Сарри опасается соперника на волнах энтузиазма после победы в дерби, заявляет, что против команд Раньери всегда тяжело. Должно быть тяжело и сегодня.

После одного очка в двух матчах лиги туринцы приняли меры. Победы с разницей в два мяча в Леверкузене в Лиге Чемпионов и дома над "Удинезе" в Серии А стали достойным ответом. Более того, удинцы были уничтожены в первом тайме 70-ю процентами владения мячом, десятью ударами по воротам против одного. И тремя голами, чего удалось достичь впервые с февраля 2018-го года. Сарри впервые в сезоне выставил в "старте" тройку Дибала-Игуаин-Криштиану Роналду и получил от всех гол либо ассист. Португалец и вовсе дублем вышел на четыре гола за восемь дней. КриРо явно вернулся. И, похоже, вся команда.

"Сампдория" в 14-ом и 15-ом турах также отыграла слабо - проиграла дважды и пропустила пять мячей. Но и она вернулась в 16-ом заметной победой. Генуэзское дерби получилось настоящей битвой, далёкой от футбола. И в такой битве "с кинжалом между зубами" подопечные автора высказывания Раньери нашли свой гол в концовке. Для победы им хватило и 37-ми процентов владения мячом, пяти ударов по воротам и одного - в створ. Постоянные призывы тренера тяжело бороться, не сдаваться, уметь страдать, жертвовать собой и обращать внимание на детали слышны игрокам.

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Кадры

"Ювентус" лишился опорников Хедиры и Бентанкура, Блез Матюиди устал. Травмирован и Войцех Щесны. Вот только скамья запасных чемпиона компенсирует все. Джанлуиджи Буффон должен обойти Алессандро Дель Пьеро и стать рекордсменом клуба по матчам в Серии А с 479-ю. Тренер считает Адриена Рабио все еще не полностью готовым, но против "Удинезе" он отыграл полный матч. Возвращаются и Аарон Рэмзи с Дугласом Костой. И Матейс Де Лихт и Алекс Сандро после отдыха. Сыграет ли трезубец? Его выход против "Удинезе" Сарри объяснил тем, что соперник не борется за мяч. "Сампдория" также не борется. Она 18-ая в лиге по владению мячом и проценту точных передач. Потому...

Проблемы Раньери с опорниками более серьёзны. Травмы Бертолаччи и Экдаля и дисквалификация Виейры вернут в центр поля Торсби, по словам Клаудио, бегающего по 12-15 километров за матч. Но кто тогда выйдет справа в обороне? Центрдеф Мурильо? Либо бывший правый защитник Депаоли оголит правый фланг полузащиты в схеме 4-4-2? Оба решения рискованны против Дибалы и Роналду. В атаке же в "старт" вернётся победитель дерби Габбьядини, по словам Раньери, чувствующий запах гола. Фабио Квальярелла потерял нюх и забил лишь трижды с начала сезона. А дерби не доиграл из-за повреждения. Однако уже в порядке. Рамирес и уже здоровый Капрари готовы заменить любого из них.

"Сампдория": Аудеро, Мурильо, А. Феррари, О. Колли, Мурру, Торсби, Депаоли, Линетти, Янкто, Квальярелла, Габбьядини

"Ювентус": Буффон, Данило, Бонуччи, Де Лихт, Сандро, Пьянич, Матюиди, Рабио, Дибала, Игуаин, Криштиану Роналду

Прогноз: Сампдория - Ювентус 0:1

В каденцию Раньери "Сампдория" по пропущенным мячам в лиге идет второй. Опережая "Ювентус" (девять против десяти в девяти матчах). В последних шести турах она набрала лишь на три очка меньше. А из четырех последних очных матчей выиграла два, оба в Генуе. И обещает бороться до конца. Потому "Ювентус" вряд ли забьет много. Но и 18-ая атака и 16-ая команда лиги вряд ли способна забить ему. Похоже на классический матч "Юве" с классической победой - 1:0. Забьёт ли Роналду? В гостях с начала сезона на его счету лишь один гол, в отличие от восьми дома. Но этот один был забит в предыдущем туре. Ставим на второй.