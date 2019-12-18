Вратарский вопрос Старой синьоры: Буффон готов продлить контракт с Юве, Перин покинет клуб?

Опытный вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон готов подписать новый контракт с туринским клубом, как утверждает Calciomercato. По данным источника, голкипер не планирует завершать карьеру по окончании сезона и может продлить соглашение с "бьянконери" до лета 2021 года.

В то же время, голкипер команды Маттиа Перин будет иметь возможность перейти в "Дженоа", как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Клуб из Генуи ведет переговоры о трансфере вратаря в зимнее трансферное окно. "Дженоа" также готов арендовать своего воспитанника.

В нынешнем сезоне 27-летний Перин не сыграл за "Ювентус" ни одного матча – Буффон принял участие в 6 матчах чемпионата Италии (пропустил 6 голов).