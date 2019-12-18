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Маркизио: Думаю, что в феврале Ювентус будет полностью сформированной командой

Италия
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Осталось ждать не очень долго

Маркизио: Думаю, что в феврале Ювентус будет полностью сформированной командой
UA-Футбол
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Легендарный полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио высказал свое мнение о бывшем клубе, который тренирует Маурицио Сарри.

"Я уверен, что со временем Маурицио Сарри найдет идеальный баланс у "Ювентуса". Думаю, что в феврале-марте мы увидим полностью сформированную команду.

Мне кажется, что сейчас линия полузащиты немного слабее, чем была тогда, когда играл я. У нас играли Видаль, Пирло, Погба и я - это очень сильное сочетание. Голы и голевые передачи это подтверждают", - приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в феврале-марте "Ювентус" будуть ждать первые матчи плей-офф Лиги Чемпионов. Первый их соперник - "Лион".

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В статье: Клаудио Маркизио Ювентус (Турин) Маурицио Сарри
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