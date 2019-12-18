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Буффон повторил рекордный показатель Мальдини по матчам в Серии А

Италия
(4 голосов)

Один матч и будет новый рекорд

Буффон повторил рекордный показатель Мальдини по матчам в Серии А
UA-Футбол
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Сегодня "Ювентус" сыграет на выезде против "Сампдории". Данный матч точно запомнит Джанлуиджи Буффон.

Итальянский голкипер попал в стартовый состав и сыграет 647-й матч в Серии А. Он догнал по этому показателю легендарного Паоло Мальдини, который единолично удерживал первое место.

Ранее сообщалось, что Буффон готов продлить контракт с "зебрами".

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Паоло Мальдини
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