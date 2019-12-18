Буффон повторил рекордный показатель Мальдини по матчам в Серии А

Сегодня "Ювентус" сыграет на выезде против "Сампдории". Данный матч точно запомнит Джанлуиджи Буффон.

Итальянский голкипер попал в стартовый состав и сыграет 647-й матч в Серии А. Он догнал по этому показателю легендарного Паоло Мальдини, который единолично удерживал первое место.

Ранее сообщалось, что Буффон готов продлить контракт с "зебрами".