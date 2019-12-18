Италия
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Буффон повторил рекордный показатель Мальдини по матчам в Серии А
Один матч и будет новый рекорд
Сегодня "Ювентус" сыграет на выезде против "Сампдории". Данный матч точно запомнит Джанлуиджи Буффон.
Итальянский голкипер попал в стартовый состав и сыграет 647-й матч в Серии А. Он догнал по этому показателю легендарного Паоло Мальдини, который единолично удерживал первое место.
Scendiamo in campo così #SampJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/donwHx15O7— JuventusFC (@juventusfc) December 18, 2019
Ранее сообщалось, что Буффон готов продлить контракт с "зебрами".
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