Серия А. Прыгун Роналду, снукерист Дибала и сонный Альфонсо

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Ювентус" 1:2

Голы: Капрари 35 - Дибала 19, Криштиану Роналду 45

"Сампдория": Аудеро, Мурильо, А. Феррари, О. Колли, Мурру (Ауджелло 76), Торсби, Депаоли (Лерис 50), Линетти, Янкто (Габбьядини 61), Рамирес, Капрари

"Ювентус": Буффон, Данило, Бонуччи, Демираль, Сандро (Де Шильо 82), Пьянич, Матюиди, Рабио, Дибала (Коста 77), Игуаин (Рэмзи 69), Криштиану Роналду

Предупреждения: Янкто 43, Мурильо 61, Капрари 76, Рамирес 90+6 - Пьянич 59, Демираль 76

Удаление: Капрари 90+1 (вторая желтая)

Команды провалили 14-й и 15-й туры, набрав лишь одно очко на двоих. Зато в 16-ом "Ювентус" с помощью тройки Дибала-Игуаин-Криштиану Роналду, впервые вышедшей в "старте" вместе, легко и мощно раздавил "Удинезе". А "Сампдория" победила в дерби. Команда Клаудио Раньери сильна в обороне, уже остановила "Рому" и "Аталанту" на 0:0 и в последних шести турах набрала лишь на три очка меньше, чем "Юве". Однако чемпион справился. В традиционном стиле. Потому и сберег силы на матч Суперкубка против "Лацио" в воскресенье.

Первые сорок минут были из тех, за которые хочется снять очки обеим командам. "Ювентус" перекатывал мяч в центре поля, иногда банально забрасывая c флангов в штрафную. Все - крайне медленно. "Сампдория", даже против "Дженоа" не искавшая мяч (37 процентов владения), здесь владела им лишь 25 процентов времени. И не прессинговала яростно. С другой стороны, включений плотного прессинга ей хватало для остановки соперника. Как и чёткости обороны, пропустившей в девяти матчах с Раньери меньше, чем "Юве" и еще 17 команд лиги за это время.

Тем не менее, даже в такие минуты были забиты два гола. Один из банальных забросов Алекса Сандро нашёл почему-то совершенно свободного Дибалу в правой части штрафной, и Пауло нанес бильярдный удар слета с отскоком от газона. А одно включение интенсивного прессинга на линии штрафной рекордсмена Буффона (в этом матче обошёл Дель Пьеро по матчам за "Ювентус" и сравнялся с Паоло Мальдини по матчам Серии А в целом) привело к серии отскоков и точному удару Капрари метров с 14-ти.

Затем началась более оживлённая игра. В которой ожидаемо преуспел чемпион. Забросы стали более опасными. И с одного из них на 45-ой минуте (вновь Сандро) Роналду забил свой пятый мяч за 11 дней. Прыжок португальца был просто феноменальным. Как и мощнейший удар головой с высоты 2.56. "Сампдория" ответила ударами с 15-20 метров, Торсби был близок, Буффон дважды взял. Габбьядини чуть не попал головой. Но не более того. А в четвёртой четверти матча "Ювентус" на классе герметично и скучно "засушил" игру.

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Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Сассуоло" 0:2

Голы: Траоре 25, Капуто 71

"Брешия": Альфонсо, Сабелли, Чистана, Чанселлор, Матею, Ромуло, Тонали, Бизоли, Шпалек (Ндои 65), Торрегросса (А. Доннарумма 72), Балотелли (Матри 78)

"Сассуоло": Пеголо, Тольян, Марлон, Романья, Рожерио (Кирьякопулос 72), Обьянг, Локателли, Берарди (Пелузо 88), Траоре, Бога (Данкан 85), Капуто

Предупреждения: Шпалек 45+2, Торрегросса 54 - Тольян 27, Рожерио 30, Обьянг 34

"Брешия" и "Сассуоло" в последних матчах достигли большего. Первые победили двух других аутсайдеров с общим счётом 4:0. Вторые не уступили "Кальяри" и "Милану", а до этого - и "Ювентусу". Битве аутсайдеров в Брешии добавляла пикантности еще и любовь обоих тренеров к... хозяевам. Ведь Эуженио Корини родился в провинции Брешия, воспитанник клуба, начинал играть там. А Роберто Де Дзерби родился недалеко от "Марио Ригамонти", заявил, что провел детство на трибуне ультрас и до сих пор болеет за клуб. Потому для него эта победа особенная. И важная, поскольку отдалила от идущей 18-ой "Брешии" на шесть очков.

В первой четверти матча состоялись лишь три удара по воротам, лишь один из них - из пределов штрафной. А вторая началась с гола. Причем "Сассуоло", владевший мячом 70 процентов времени, забил как раз с контратаки. Траоре ворвался в штрафную и пробил мимо плохо закрывшего ближний угол Альфонсо. "Брешия" ответила, давила. И до, и после перерыва. Однако два удара головой Торрегроссы отразил Пеголо, Шпалек попадал в защитника, Балотелли головой промахнулся. А вот Капуто развернулся и точно пробил. Снова в угол сонного Альфонсо. И только после этого Пеголо пришлось совершать сложный двойной сейв. Поздно.

Всего вторая победа "нероверди" в последних семи матчах. Тем не менее, учитывая сложный календарь, можно сказать, что они в хорошей форме. И точно не развалились после смерти своего владельца Джорджо Скуинци (из-за чего и был перенесён этот матч). А "адзурри" ожидает тяжелейшая борьба против вылета.