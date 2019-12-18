Роналду забил победный гол Сампдории с высоты 2,56 метров

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил победный гол в игре против "Сампдорией". Он выпрыгнул вверх на 71 сантиметр и забил с высоты 2,56 метров.

После игры он поделился эмоциями.

"Я очень доволен результатом, "Сампдория" серьезная команда и сегодня провела хороший матч. Моя цель - помогать Ювентусу выигрывать матчи и завоевывать трофеи.

Суперкубок с "Лацио"? Шансы 50 на 50. У "Лацио" прекрасная команда, но мы будем очень мотивированы", - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Матч за Суперкубок Италии состоится 22-го декабря.