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Роналду забил победный гол Сампдории с высоты 2,56 метров
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил победный гол в игре против "Сампдорией". Он выпрыгнул вверх на 71 сантиметр и забил с высоты 2,56 метров.
WHAAAT #CR7— Therese ???????? (@ThereseUTD) December 18, 2019
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После игры он поделился эмоциями.
"Я очень доволен результатом, "Сампдория" серьезная команда и сегодня провела хороший матч. Моя цель - помогать Ювентусу выигрывать матчи и завоевывать трофеи.
Суперкубок с "Лацио"? Шансы 50 на 50. У "Лацио" прекрасная команда, но мы будем очень мотивированы", - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.
Матч за Суперкубок Италии состоится 22-го декабря.