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Роналду забил победный гол Сампдории с высоты 2,56 метров

Италия
(3 голосов)

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Роналду забил победный гол Сампдории с высоты 2,56 метров
UA-Футбол
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил победный гол в игре против "Сампдорией". Он выпрыгнул вверх на 71 сантиметр и забил с высоты 2,56 метров.

После игры он поделился эмоциями.

"Я очень доволен результатом, "Сампдория" серьезная команда и сегодня провела хороший матч. Моя цель - помогать Ювентусу выигрывать матчи и завоевывать трофеи.

Суперкубок с "Лацио"? Шансы 50 на 50. У "Лацио" прекрасная команда, но мы будем очень мотивированы", - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Матч за Суперкубок Италии состоится 22-го декабря.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Сампдория (Генуя)
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Комментарии (9)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:30
нижняя граница баскетбольного щита - 2,75 м... есть новые горизонты
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:28
Крассавелло!!!Як же ж тебе сьогодні бракувало на Ноу-Камп!
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:39
камп-ноу называется,невежда!
Ответить
0
-1
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:46
було спеціально написано для таких як ти "грамотіїв".
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:48
овца, вылазь из лужи
0
-2
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 23:54
ти з неї і не вилазило,чмо
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 23:57
Algrab (Костопiль) 18.12.2019 в 23:43Все,втомився,іду спати.Всім на добраніч,...._______________________ БАЛАБОЛИЩЕ!))))) БАБА-ЛОЛИЩЕ))))))
+1
-2
Liverpool 333 (Кировоград )
18.12.2019 в 23:23
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
18.12.2019 в 23:11
Просто, не слов, красавчик
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+1
-1

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