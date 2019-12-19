  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Буффон: Игра меня захватывает, и это также причина, по которой я продолжаю
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буффон: Игра меня захватывает, и это также причина, по которой я продолжаю

Италия
(1 голосов)

Итальянец не планирует завершать карьеру

Буффон: Игра меня захватывает, и это также причина, по которой я продолжаю
Новина українською

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию о продлении контракта с итальянским клубом.

"Игра меня захватывает, и это также причина, по которой я продолжаю. Знаю, что вместе с моими товарищами по команде я всё ещё могу подарить себе много прекрасных эмоций. Для меня сейчас важно не сыграть свой 648-й матч, а завершить сезон с "Ювентусом" на вершине таблице. Если это совпадёт, я буду только рад.

Сейчас будет неправильно уходить. Мне следует уважать того ребёнка, который сидит внутри меня. Я чувствую, что должен играть. Как долго это будет продолжаться? По крайней мере до июня", — приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, что на данный момент "Ювентус" набрал 42 очка в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...