Буффон: Игра меня захватывает, и это также причина, по которой я продолжаю

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию о продлении контракта с итальянским клубом.

"Игра меня захватывает, и это также причина, по которой я продолжаю. Знаю, что вместе с моими товарищами по команде я всё ещё могу подарить себе много прекрасных эмоций. Для меня сейчас важно не сыграть свой 648-й матч, а завершить сезон с "Ювентусом" на вершине таблице. Если это совпадёт, я буду только рад.

Сейчас будет неправильно уходить. Мне следует уважать того ребёнка, который сидит внутри меня. Я чувствую, что должен играть. Как долго это будет продолжаться? По крайней мере до июня", — приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, что на данный момент "Ювентус" набрал 42 очка в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Серии А.