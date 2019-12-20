Художник принес извинения за картины с обезьянами для кампании Серии А по борьбе с расизмом

Симоне Фугадзотто извинился за свои картины с обезьянами, которые вызвали массовую критику. Напомним, речь об акции по борьбе с расизмом от руководства первенства. Симоне цитирует La Repubblica.

"Думаю, мы должны извиниться не только перед теми, кому хотели помочь, но и перед теми, кого разозлили из-за этого недоразумения. Мы хотели запустить серьезный защитный механизм с принципиально иной риторикой, хотели оказать сильное воздействие".

"Я часто посещаю стадионы и слышу, как фанаты скандируют обезьянье уханье в адрес темнокожих игроков и бросают в них бананы. Я неоднократно был свидетелем таких сцен, и когда ко мне обратились, я решил изобразить разных обезьян – европейскую, азиатскую и африканскую".