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Художник принес извинения за картины с обезьянами для кампании Серии А по борьбе с расизмом
Наконец-то
Симоне Фугадзотто извинился за свои картины с обезьянами, которые вызвали массовую критику. Напомним, речь об акции по борьбе с расизмом от руководства первенства. Симоне цитирует La Repubblica.
"Думаю, мы должны извиниться не только перед теми, кому хотели помочь, но и перед теми, кого разозлили из-за этого недоразумения. Мы хотели запустить серьезный защитный механизм с принципиально иной риторикой, хотели оказать сильное воздействие".
"Я часто посещаю стадионы и слышу, как фанаты скандируют обезьянье уханье в адрес темнокожих игроков и бросают в них бананы. Я неоднократно был свидетелем таких сцен, и когда ко мне обратились, я решил изобразить разных обезьян – европейскую, азиатскую и африканскую".
"Изначально идея заключалась в том, что "мы все обезьяны". Но под картинами нужны были подписи. Однако искусство должно обходиться без слов. Мне жаль, что люди не поняли замысел этого послания, которое было направлено исключительно против расизма".
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