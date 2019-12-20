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Аллегри: В Италии схемы и тактика – это чушь. Футбол – это искусство, а игроки – художники

Италия
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Творец Массимилиано летом должен вернуться в большой спорт

Аллегри: В Италии схемы и тактика – это чушь. Футбол – это искусство, а игроки – художники
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Экс-тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о том, как он видит футбол, в частности, специалист затронул тему технологий, которые "помогают" наставникам в работе. Цитирует итальянца Goal.com.

"Я такой невежда, у меня даже нет компьютера… Мне дали iPad еще в Турине, я смотрю на нем игры, изучаю статистику. У меня хорошая память, я помню, что происходило в матчах. Мы с моим 8-летним сыном часто смотрим видео с великими игроками прошлого, выделяем для себя магию".

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"В Италии тактика и схемы – это чушь. Футбол – это искусство, а игроки мирового уровня – художники. Вам не нужно ничему их учить, вы просто восхищаетесь ими. Тренеру лишь нужно привести их в наилучшие кондиции. На скамейке я зритель, наблюдаю за шоу, которое ставят футболисты. Если вы хотите все автоматизировать, то тренер сможет во время матча просто пойти в кино, умных исполнителей попросту не останется".

В Турине Аллегри проработал с 2014 по 2019 год и выиграл 5 Скудетто, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.

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В статье: Массимилиано Аллегри Серия А
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