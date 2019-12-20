Борини покинет Милан в январе

Агент нападающего "Милана" Фабио Борини Роберто Де Фанти рассказал, что итальянец покинет клуб в январское трансферное окно.

"Каждый тренер принимает решения самостоятельно. Мы позаботимся о том, чтобы Фабио играл в другом клубе по взаимному согласию сторон. У нас нет недостатка предложений из Англии или Италии. Опыт в клубе был абсолютно положительный, ему не о чем жалеть", — приводит слова Де Фанти Football Italia со ссылкой на Radio Rossonera.

В текущем сезоне итальянского чемпионата 28-летний футболист принял участие всего в двух матчах и не отметился результативными действиями.