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Борини покинет Милан в январе

Италия
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Об этом рассказал агент игрока

Борини покинет Милан в январе
Новина українською

Агент нападающего "Милана" Фабио Борини Роберто Де Фанти рассказал, что итальянец покинет клуб в январское трансферное окно.

"Каждый тренер принимает решения самостоятельно. Мы позаботимся о том, чтобы Фабио играл в другом клубе по взаимному согласию сторон. У нас нет недостатка предложений из Англии или Италии. Опыт в клубе был абсолютно положительный, ему не о чем жалеть", — приводит слова Де Фанти Football Italia со ссылкой на Radio Rossonera.

В текущем сезоне итальянского чемпионата 28-летний футболист принял участие всего в двух матчах и не отметился результативными действиями.

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В статье: Фабио Борини Милан (Италия)
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