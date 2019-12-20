Лаутаро Мартинес: Месси так же важен для сборной Аргентины, как и Марадона

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес поделился мнением о форварде "Барселоны" Лионеле Месси и прокомментировал интерес со стороны каталонского клуба.

"Для нас, аргентинцев, Месси не меньше, чем Марадона. Он лучший игрок в мире, и играть с ним – привилегия для каждого. Было бы приятно и здорово помочь Лионелю выиграть чемпионат мира".

Мне нравится, что такие клубы, как "Барселона", интересуются мной, ведь это показывает, что я упорно работаю, расту и развиваюсь. Но я счастлив в этом клубе. "Интер" – мой дом. Конте помогает мне становиться лучше с каждым днём, он доверяет мне и даёт игровые минуты", – приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo со ссылкой на La Repubblica.

Лаутаро Мартинес принял участие в 22 матчах "Интера" во всех соревнованиях в этом сезоне. 22-летний игрок забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.