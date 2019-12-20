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Милан хочет пригласить Рангника, при чем сразу на две должности
Здравые мысли
Совсем недавно представители итальянского "Милана" провели встречу с известным специалистом Ральфом Рангником. Об этом сообщает Bild.
Немецкий специалист выдвинул условие, что намерен контролировать все стороны. Речь идет как о трансферной стратегии, так и о режиме тренировок.
"Милан" готов пойти на встречу Ральфу и предложил возглавить команду начиная со следующего сезона. Также он займет пост спортивного директора. Начиная с января, Рангник хочет контролировать трансферы.
Напомним, сейчас "Милан" возглавляет Стефано Пиоли. Клуб идет на десятом месте.