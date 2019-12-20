Милан хочет пригласить Рангника, при чем сразу на две должности

Совсем недавно представители итальянского "Милана" провели встречу с известным специалистом Ральфом Рангником. Об этом сообщает Bild.

Немецкий специалист выдвинул условие, что намерен контролировать все стороны. Речь идет как о трансферной стратегии, так и о режиме тренировок.

"Милан" готов пойти на встречу Ральфу и предложил возглавить команду начиная со следующего сезона. Также он займет пост спортивного директора. Начиная с января, Рангник хочет контролировать трансферы.

Напомним, сейчас "Милан" возглавляет Стефано Пиоли. Клуб идет на десятом месте.