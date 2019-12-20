Конте: Очень важно, чтобы Интер закончил год на вершине таблицы

Накануне очередного матча Серии А, главный тренер Антонио Конте рассказал насколько важно закончить год, будучи лидером чемпионата.

"Я всегда говорил, что это невероятно важно. Это будет отличным знаком для нас, а также для конкурентов. Я думаю, было бы очень важным, если мы закончим год, находясь на вершине.

У нас были некоторые проблемы, но мы стараемся грамотно с ним разобраться. Во время борьбы с препятствиями мы стали только сильнее", - заявил опытный итальянский наставник.

В этом году "Интер" проведет лишь одну игру против "Дженоа". Сейчас "Ювентус" опережает миланцев на три пункта, но они отыграли уже все матчи в этом году.