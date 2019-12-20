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Конте: Очень важно, чтобы Интер закончил год на вершине таблицы

Италия
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Осталось не так много матчей

Конте: Очень важно, чтобы Интер закончил год на вершине таблицы
UA-Футбол
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Накануне очередного матча Серии А, главный тренер Антонио Конте рассказал насколько важно закончить год, будучи лидером чемпионата.

"Я всегда говорил, что это невероятно важно. Это будет отличным знаком для нас, а также для конкурентов. Я думаю, было бы очень важным, если мы закончим год, находясь на вершине.

У нас были некоторые проблемы, но мы стараемся грамотно с ним разобраться. Во время борьбы с препятствиями мы стали только сильнее", - заявил опытный итальянский наставник.

В этом году "Интер" проведет лишь одну игру против "Дженоа". Сейчас "Ювентус" опережает миланцев на три пункта, но они отыграли уже все матчи в этом году.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
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