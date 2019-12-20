Серия А. Солидная мощная Рома побеждает во Флоренции

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Рома" 1:4

Голы: Бадель 34 - Джеко 19, Коларов 22, Лоренцо Пеллегрини 73, Дзаньоло 88

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Касерес, Лирола (Соттил 83), Бадель, Пулгар, Кастровилли (Эйссерик 83), Дальберт, Боатенг (Педро 66), Влахович

"Рома": Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Верету, Диавара, Дзаньоло (Спинаццола 90), Лоренцо Пеллегрини (Ундер 85), Перотти (Мхитарян 76), Джеко

Предупреждения: Х. Пеццелла 20, Касерес 45+1, Кастровилли 63, Влахович 89 - Дзаньоло 38, Коларов 45+2, Диавара 57

"Рома" подошла к последнему матчу года с 19-ю очками, набранными в предыдущих восьми, чувствовала себя весьма уверенно и собранно. "Фиорентина" же спаслась от поражения от "Интера", но из-за двух очков в последних шести матчах ее главный тренер Винченцо Монтелла висел на волоске. Да и у "Ромы" ее бывший игрок в качестве тренера в 12-ти матчах лиги не выигрывал. А сегодня остался без Франка Рибери и Федерико Кьезы. Самое время для римлян мстить флорентийцам за знаменитые 1:7 в Кубке в январе и добывать первую победу над ними с 2017-го года? Получилось. Не так уж и ярко, зато весьма мощно.

Первый тайм получился несколько странным. Поначалу "Фиорентина" существенно доминировала. Влахович не реализовал опасный штрафной, затем пробил в Лопеса в упор в падении. Лиролу на добивании с острого угла также остановил испанец. А "Рома" забила дважды. Пеллегрини собрал вокруг себя четверых, забросил правее на Дзаньоло, и тот сбросил на Джеко. Коларов же показал Влаховичу, как со штрафного забрасывать мяч будто рукой. Далее гости доминировали, чувствовали себя весьма комфортно. Но не особо старались забить. И пропустили после прессинга соперников и серии рикошетов, оставивших Баделя перед вратарем.

Второй тайм хозяева начали энергично. Быстро проходили центр поля, искали форвардов в штрафной. Но защитники и вратарь в итоге справлялись еще до ударов, тем более, что поддержки Влахович и Боатенг не видели. И отдыхать, владея мячом и спокойно атакуя, гостям удавалось. Они держали ситуацию под контролем. А после 60-ой минуты даже атаковали опаснее соперника. Серьёзных ударов по воротам до 73-ей минуты мы так и не дождались. Что вполне подходило "Роме". А на 73-ей Джеко нашёл Пеллегрини на линии штрафной, и Лоренцо спокойно положил мяч в угол. Дзаньоло проходом через полполя оформил разгром.

Запас прочности, сила, спокойствие и максимальная реализация "Ромы" проявились и в этом матче. Они и позволяют закончить год в Топ-4. А "Фиорентина" играет неплохо, но не способна забить достаточно и быстро выключается. В таких случаях головой обычно отвечает главный тренер.