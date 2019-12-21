По заветам Михайловича. Эффектный гол капитана Ромы со штрафного. ВИДЕО

В девяностых и в начале 2000-х одним из лучших исполнителей штрафных был югославский защитник Синиша Михайлович, который поиграл в "Роме", "Лацио", "Сампдории" и "Интере". Сейчас его дело продолжает Александар Коларов.

Капитан "Ромы" в матче 17-го тура против "Фиорентины" забил второй мяч своей команды. При этом если обычно он бьет на силу, то на этот раз Александар технично перебросил стенку, попав в верхний угол. Стоит заметить, что для Коларова это уже пятый гол в этом чемпионате. Всего за свою карьеру 34-летний сербский защитник забил 32 гола в рамках Серии А и АПЛ, также он отличился шестью результативными ударами в еврокубках.

Добавим, что "Рома" победила 4:1, пока команда Паулу Фонсеки занимает четвертое место в Серии А, отставая от лидера на семь очков.