Монтелла уволен с поста главного тренера Фиорентины

"Фиорентина" объявила об увольнении Винченцо Монтеллы с поста главного тренера команды.

Последне каплей для боссов клуба стало вчерашнее домашнее поражение от "Ромы" (1:4), ставшее пятым в шести последних играх Серии А.

После 17 туров чемпионата Италии "фиалки" имеют на своём счету 17 очков, расположившись на 14-м месте.

45-летний специалист вернулся в "Фиорентину" в апреле, подписав контракт до июня 2021 года. До этого Монтелла работал в клубе также с 2012 по 2015 год.