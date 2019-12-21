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Монтелла уволен с поста главного тренера Фиорентины

Италия
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"Фиалки" провалили первую часть сезона

Монтелла уволен с поста главного тренера Фиорентины
UA-Футбол
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"Фиорентина" объявила об увольнении Винченцо Монтеллы с поста главного тренера команды.

Последне каплей для боссов клуба стало вчерашнее домашнее поражение от "Ромы" (1:4), ставшее пятым в шести последних играх Серии А.

После 17 туров чемпионата Италии "фиалки" имеют на своём счету 17 очков, расположившись на 14-м месте.

45-летний специалист вернулся в "Фиорентину" в апреле, подписав контракт до июня 2021 года. До этого Монтелла работал в клубе также с 2012 по 2015 год.

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В статье: Винченцо Монтелла Фиорентина (Флоренция)
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