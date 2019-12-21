Италия
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Монтелла уволен с поста главного тренера Фиорентины
"Фиалки" провалили первую часть сезона
"Фиорентина" объявила об увольнении Винченцо Монтеллы с поста главного тренера команды.
Последне каплей для боссов клуба стало вчерашнее домашнее поражение от "Ромы" (1:4), ставшее пятым в шести последних играх Серии А.
После 17 туров чемпионата Италии "фиалки" имеют на своём счету 17 очков, расположившись на 14-м месте.
45-летний специалист вернулся в "Фиорентину" в апреле, подписав контракт до июня 2021 года. До этого Монтелла работал в клубе также с 2012 по 2015 год.
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