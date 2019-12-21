Аталанта - Милан. Анонс и прогноз матча

22 декабря. 13:30. Серия А. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" возвращается на землю после эйфории Лиги Чемпионов. Уже вернулась поражением в Болонье в лиге. Его можно оправдать ослабленным составом и медными трубами победы в Харькове. А завтра должны вернуться все сильнейшие. Впрочем, они встретятся с командой, набравшей неплохую форму после ужасного старта сезона и желающей обуздать выскочку из родной Ломбардии. А также злой из-за испорченного ей праздника. Должно быть интересно.

В последние недели "Аталанта" обращала больше внимания на Лигу Чемпионов. Уникального исторического "зайца" там удалось поймать. Правда, за счет потерь в лиге. Бергамцы одержали лишь две победы в последних семи матчах Серии А, пропустили в 13-ти из 16-ти в целом и идут шестыми. По пропущенным в целом они лишь десятые, а по забитым их догнал "Лацио". Очковое же отставание от "Лацио" и "Ромы" весьма серьезно - 7-8. Причем по сравнению с "орлами" нет матча в запасе.

Травмы Йосипа Иличича и Дувана Сапаты, а также усталость капитана Алехандро Гомеса обошлись слишком дорого. В Болонье не играл ни один из них. А Руслану Малиновскому, несмотря на гол, динамичную игру и немало шансов забить, не удалось привести команду хотя бы к ничьей. "Болонья" и перебегала ее, и лучше оборонялась, и реализовала свои моменты. Джан Пьеро Гасперини особенно обеспокоен именно недостаточными сфокусированностью и реализацией. И слишком высоким темпом потери очков.

"Милан" также праздновал. 120-летие клуба 16-го декабря. Однако нынешним игрокам не удалось преподнести подарок собравшимся на стадионе экс-звездам и болельщикам. Защитник у пустых ворот, сейвы вратаря "Сассуоло" и дважды каркас ворот остановили их. Стефано Пиоли отмечал 9-10 шансов забить и сетовал лишь на реализацию. Но и отметил недостаток движения и скорости в равном первом тайме. А вопрос о 18-ти ударах по воротам Доннаруммы ему никто не задал. Победить гостей и по игре не удалось.

Вместе с тем, причины для оптимизма имеются. В последних трех матчах команда набрала семь очков. А подопечные восхищенно говорят о работе с Пиоли в отличие от хмурого Марко Джампаоло. "Россонери" и вправду добавили, в последних двух матчах создав больше, чем за всю каденцию Джампаоло. Они довольно быстры, креативны, собранны. Наконец-то выглядят командой. И вполне способны завтра сократить отставание от "Аталанты" до четырёх очков. А это придаст им ещё больше уверенности в себе.

Кадры

Пиоли старается не менять состав. Но все же одну замену ему придётся совершить. Поскольку лучший бомбардир команды левый защитник Тео Эрнандес дисквалифицирован. Придется выходить на поле Рикардо Родригесу, желающему уйти в январе. Из-за травмы Дуарте нет альтернатив в центре обороны. Лучший молодой игрок Италии-2019 Джанлуиджи Доннарумма будет защищать ворота. А воспитанник "Аталанты" Андреа Конти вновь вытеснит Калабрию с правого фланга.

Что касается других линий, то Кшиштоф Пьонтек, несмотря на всего один гол с игры и жёсткую критику в его адрес, выйдет в центре атаки, а дважды попадавший в каркас ворот "Сассуоло" Леао останется в запасе. Хотя и были предположения, что Пиоли перейдет с 4-3-3 на 4-4-2 с обоими в составе. Также отметим еще двух бывших игроков "Аталанты" Кесси и Бонавентуру в центре поля. И дисквалификацию опорника Пакеты, на данный момент запасного.

В стартовый состав "Аталанты" вернутся Иличич и Гомес. А может вылететь оттуда Муриэль, не забивавший с игры в семи последних матчах лиги. Малиновский забивал с игры в двух подряд, а его выход на поле в Харькове Мартен Де Роон назвал решающим. Но, по мнению СМИ, вместо него выйдет Пашалич. Де Роон и Фройлер привычно прикроют тройку атакеров. За места на флангах в схеме 3-4-1-2 поборются Хатебур, Кастань и Гозенс, а за места в центре обороны - Толой, Паломино, Джимсити и Масьелло.

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Толой, Кастань, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Иличич, Гомес, Пашалич

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Мусаккьо, А. Романьоли, Родригес, Кесси, Беннасер, Бонавентура, Сусо, Пьонтек, Чалханоглу

Прогноз: Аталанта - Милан 1:1

В последние годы "Аталанта" в целом успешнее и в лиге, и в Еврокубках. Она точно талантливее в атаке. Однако у "Милана" всегда получается неплохо отыграть против нее, опровергнув прогнозы. В последних шести очных встречах было зафиксировано по одной победе и четыре ничьи. Причём в предпоследней бергамцы отскочили в концовке, а в последней дома уступили (1:3). Тяжело им будет и сейчас. Они в который раз пропустят от этого соперника. Все же ставим на наиболее популярный исход.

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